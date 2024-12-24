У Росії Тетяну Лазарєву заочно засудили до 6,5 року колонії: зірка публічно принизила росіян

Росіяни мстяться акторці за її підтримку України.
Злочинна влада Росії заочно засудила російську акторку Тетяну Лазарєву, яку вже давно віднесла до так званого списку "іноагентів".
Так, у перші дні війни російська артистка перебувала у Києві. Після деякого періоду проживання в Україні, вона виїхала й стала регулярно критикувати злочинні дії РФ. Ба більше, свого часу вона зізнавалася, що радіє бомбардуванню російських міст під час війни. Тож росіяни в істериці звернулися до методів залякування й заарештувати зірку до 6,5 років колонії за так звану "публічну пропаганду тероризму". Про це повідомляє низка пропагандистських ЗМІ.
Але, схоже, акторку це аж ніяк не зачепило. Вона, як і раніше, продовжує жити в Європі та відкрито засуджує вторгнення Росії в Україну. І ось після винесення їй вироку у вигляді арешту зірка вийшла на зв'язок у сторіз і зізналася, що отримала чимало підтримки зі словами "не зважати на всіх дурників". Тим часом зараз Тетяна насолоджується різдвяною столицею Німеччини й каже, що вже "в котрий раз із задоволенням" буде ігнорувати кривавих злочинців.
Нагадаємо, цього року Тетяна Лазарєва повідомила про розлучення із чоловіком, російським гумористом Михайлом Шацом. Вона зізналася, що стало причиною розірвання 25-річного шлюбу.
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