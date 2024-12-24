У Росії Тетяну Лазарєву заочно засудили до 6,5 року колонії: зірка публічно принизила росіян

Злочинна влада Росії заочно засудила російську акторку Тетяну Лазарєву, яку вже давно віднесла до так званого списку "іноагентів".

Так, у перші дні війни російська артистка перебувала у Києві. Після деякого періоду проживання в Україні, вона виїхала й стала регулярно критикувати злочинні дії РФ. Ба більше, свого часу вона зізнавалася, що радіє бомбардуванню російських міст під час війни. Тож росіяни в істериці звернулися до методів залякування й заарештувати зірку до 6,5 років колонії за так звану "публічну пропаганду тероризму". Про це повідомляє низка пропагандистських ЗМІ.

Тетяна Лазарєва / Фото: instagram.com/lazarevatut

Але, схоже, акторку це аж ніяк не зачепило. Вона, як і раніше, продовжує жити в Європі та відкрито засуджує вторгнення Росії в Україну. І ось після винесення їй вироку у вигляді арешту зірка вийшла на зв'язок у сторіз і зізналася, що отримала чимало підтримки зі словами "не зважати на всіх дурників". Тим часом зараз Тетяна насолоджується різдвяною столицею Німеччини й каже, що вже "в котрий раз із задоволенням" буде ігнорувати кривавих злочинців.

Тетяна Лазарєва / Фото: instagram.com/lazarevatut

Нагадаємо, цього року Тетяна Лазарєва повідомила про розлучення із чоловіком, російським гумористом Михайлом Шацом. Вона зізналася, що стало причиною розірвання 25-річного шлюбу.

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