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У Росії відому співачку замалювали у документальному фільмі через її позицію

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
1883
Час на прочитання
1 хв
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У Росії відому співачку замалювали у документальному фільмі через її позицію

Олена Темнікова / Фото: instagram.com/lenatemnikovaofficial

Олену Темнікову почали "скасовувати" у РФ.

Ексучасницю гурту Serebro Олену Темнікову вирішили покарати у росії через її позицію.

Не так давно путіністка "перевзулася", покинула росію і переїхала з родиною до Португалії. Через це Темнікову вирізали з документального фільму про шоу "Фабрика зірок", який колись був популярним у рф і учасницею якого була співачка.

У документалці, яку показали на одному з російських музичних каналів, Темнікову дуже помітно просто "заблюрили". Це було помітно на архівному відео, з якого складався фільм. З картини також прибрали будь-який спогад про виконавицю.

Олену Темнікову замалювали у фільмі про
Олену Темнікову замалювали у фільмі про "Фабрику зірок"

Зазначимо, що до повномасштабного вторгнення Олена Темнікова була затятою путіністкою, зізнавалася у любові до кривавого російського диктатора і навіть виступала в окупованому Криму. Та після подій 24 лютого 2022 року співачка раптом "перевзулася".

Темнікова залишила пост в Instagram, в якому написала, що має багато друзів в Україні і що їй соромно за те, що відбувається. Вона додала: "Ми не хочемо війни! Ні війні!". Щоправда, згодом артистка видалила цей пост з соцмережі. Згодом з родиною Темнікова виїхала з Росії до Португалії.

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Дата публікації
Перегляди
1883
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