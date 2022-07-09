Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У Росії з'явився список заборонених артистів: жодних "Би-2", Макаревича та Земфіри

У Росії з'явився список заборонених артистів: жодних "Би-2", Макаревича та Земфіри

Дата публікації
Перегляди
873
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Росії з'явився список заборонених артистів: жодних "Би-2", Макаревича та Земфіри

Oxxxymiron, Земфіра та Борис Гребенщиков / Фото: instagram.com/zemfiralive

У Росії почав діяти неофіційний "список заборонених артистів".

До нього увійшли 37 виконавців та гуртів, чиї виступи в країні-агресорці небажані через висловлювання проти війни в Україні.

Чорний список опублікувало видання "Фонтанка". У повідомленні йдеться, що він поширюється серед промоутерів та організаторів концертів, аби ті не співпрацювали із "забороненими".

Так, до списку потрапили "Би-2", Андрій Макаревич, Земфіра, Валерій Меладзе, Монеточка та інші.

"Заборонені" в РФ:

  • Валерій Меладзе
  • 2Маши
  • Манижа
  • Монеточка
  • Гречка
  • Little Big
  • Дора
  • Алоэ Вера
  • Муся Тотибадзе
  • IC3PEAK
  • Порнофильмы
  • ДДТ
  • Машина времени
  • Аквариум
  • Би-2
  • Несчастный случай
  • Земфіра
  • Элизиум
  • Anacondaz
  • Каста
  • Ногу Свело!
  • Кровосток
  • Noize MC
  • Oxxxymiron
  • Face
  • Лигалайз
  • Моргенштерн
  • Вася Обломов
  • Louna
  • Дмитро Спірін

Нагадаємо, раніше лідер ДДТ Юрій Шевчук припинив концертну діяльність в Росії. Виступи легендарного російського рокгурту почали скасовувати та переносити після різких висловлювань її лідера про чинну владу в РФ.

Читайте також:

Наступна публікація