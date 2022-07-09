У Росії з'явився список заборонених артистів: жодних "Би-2", Макаревича та Земфіри

У Росії почав діяти неофіційний "список заборонених артистів".
До нього увійшли 37 виконавців та гуртів, чиї виступи в країні-агресорці небажані через висловлювання проти війни в Україні.
Чорний список опублікувало видання "Фонтанка". У повідомленні йдеться, що він поширюється серед промоутерів та організаторів концертів, аби ті не співпрацювали із "забороненими".
Так, до списку потрапили "Би-2", Андрій Макаревич, Земфіра, Валерій Меладзе, Монеточка та інші.
"Заборонені" в РФ:
- Валерій Меладзе
- 2Маши
- Манижа
- Монеточка
- Гречка
- Little Big
- Дора
- Алоэ Вера
- Муся Тотибадзе
- IC3PEAK
- Порнофильмы
- ДДТ
- Машина времени
- Аквариум
- Би-2
- Несчастный случай
- Земфіра
- Элизиум
- Anacondaz
- Каста
- Ногу Свело!
- Кровосток
- Noize MC
- Oxxxymiron
- Face
- Лигалайз
- Моргенштерн
- Вася Обломов
- Louna
- Дмитро Спірін
Нагадаємо, раніше лідер ДДТ Юрій Шевчук припинив концертну діяльність в Росії. Виступи легендарного російського рокгурту почали скасовувати та переносити після різких висловлювань її лідера про чинну владу в РФ.
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