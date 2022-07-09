У Росії з'явився список заборонених артистів: жодних "Би-2", Макаревича та Земфіри

До нього увійшли 37 виконавців та гуртів, чиї виступи в країні-агресорці небажані через висловлювання проти війни в Україні.

Чорний список опублікувало видання "Фонтанка". У повідомленні йдеться, що він поширюється серед промоутерів та організаторів концертів, аби ті не співпрацювали із "забороненими".

Так, до списку потрапили "Би-2", Андрій Макаревич, Земфіра, Валерій Меладзе, Монеточка та інші.

"Заборонені" в РФ:

Валерій Меладзе

2Маши

Манижа

Монеточка

Гречка

Little Big

Дора

Алоэ Вера

Муся Тотибадзе

IC3PEAK

Порнофильмы

ДДТ

Машина времени

Аквариум

Би-2

Несчастный случай

Земфіра

Элизиум

Anacondaz

Каста

Ногу Свело!

Кровосток

Noize MC

Oxxxymiron

Face

Лигалайз

Моргенштерн

Вася Обломов

Louna

Дмитро Спірін

Нагадаємо, раніше лідер ДДТ Юрій Шевчук припинив концертну діяльність в Росії. Виступи легендарного російського рокгурту почали скасовувати та переносити після різких висловлювань її лідера про чинну владу в РФ.

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