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У Росії засудили подругу Олі Полякової до дев'яти років в'язниці через антивоєнну позицію

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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У Росії засудили подругу Олі Полякової до дев'яти років в'язниці через антивоєнну позицію

Оля Полякова та Ніка Білоцерківська / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Ніка Білоцерківська отримала вирок у справі про так звану "дискредитацію російської армії".

У Росії суд виніс вирок російській журналістці та блогерці, яка близько товаришує зі співачкою Олею Поляковою, Нікі Білоцерківській.

Кримінальну справу на росіянку завели ще у березні минулого року через так звану "дискредитацію російської армії". Суд РФ розглянув справу та виніс вердикт 6 лютого. Білоцерківську засудили до дев'яти років в'язниці. Щоправда, блогерка поки отримала заочний вердикт, адже вона живе за кордоном.

Ніка Білоцерківська / © instagram.com/polyakovamusic
Ніка Білоцерківська / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Дев'ять років! А чого це мені найбільше? У мене ж коти! Де пом'якшувальне? Обурююся", - написала в своєму Telegram Білоцерківська, маючи на увазі, що в РФ у цій справі вона отримала найбільший вирок.

Нагадаємо, Ніка Білоцерківська ще на початку повномасштабної війни засудила дії кремлівського диктатора Путіна. Блогерка у своїх соцмережах активно висвітлювала новини про те, як військові РФ безпощадно нищать Україну. За свої висловлювання та дії на Ніку завели справу за так звану "дискредитацію російської армії". Також у червні минулого року майно Білоцерківської в Росії арештували.

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Дата публікації
Перегляди
716
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