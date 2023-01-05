У Росії зникла безвісти зірка "Сватів" Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху

Скандальна російська акторка, зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко зникла безвісти у Росії.

У середу, 4 січня, артистка мала зіграти у виставі у Санкт-Петербурзі. Та коли треба було виходити на сцену, Кравченко просто не приїхала до театру. Про ситуацію, що сталася, у своєму Instagram розповів колега акторки Стас Садальський, який грає з нею у цій виставі.

"Ранок подарував форс-мажор у вигляді Кравченко, яка не приїхала на виставу. Усі спроби зв'язатися з Тетяною виявилися марними. Від пропозиції зламати двері її квартири відмовилися, ситуацію це вже не врятувало б – літаки з Москви до Пітера не літають так швидко", - сказав Садальський і натякнув, що акторка має проблеми з алкоголем.

Тетяна Кравченко

Відтоді артистка ще жодного разу не вийшла на зв'язок не зрозуміло, що з нею та де вона.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення рф до України Тетяна Кравченко, яка народилася у Донецьку, мовчить про війну і про те, що росія напала на нашу країну. Від початку повномасштабного вторгнення артистка продовжила працювати та жити у росії.

2015 року Кравченко був заборонений в'їзд до України, тому що вона підтримала анексію Криму та окупацію росією Донбасу.

Тетяна Кравченко та Ганна Кошмал

Також Кравченко встигла засудити акторку Ганну Кошмал, яка зіграла онуку Валюхи у "Сватах", через те, що від 2014 року Кошмал перестала їздити до росії і активно висвітлює і критикує повномасштабну війну, яку росія розв'язала проти України. Кравченко назвала Кошмал "підлою" і "невдячною" через антивоєнну позицію своєї сценічної онуки.

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