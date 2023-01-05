У Росії зникла безвісти зірка "Сватів" Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху

Артистка не з'явилася на виставі, яку мала відіграти у Санкт-Петербурзі.
Скандальна російська акторка, зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко зникла безвісти у Росії.
У середу, 4 січня, артистка мала зіграти у виставі у Санкт-Петербурзі. Та коли треба було виходити на сцену, Кравченко просто не приїхала до театру. Про ситуацію, що сталася, у своєму Instagram розповів колега акторки Стас Садальський, який грає з нею у цій виставі.
"Ранок подарував форс-мажор у вигляді Кравченко, яка не приїхала на виставу. Усі спроби зв'язатися з Тетяною виявилися марними. Від пропозиції зламати двері її квартири відмовилися, ситуацію це вже не врятувало б – літаки з Москви до Пітера не літають так швидко", - сказав Садальський і натякнув, що акторка має проблеми з алкоголем.
Відтоді артистка ще жодного разу не вийшла на зв'язок не зрозуміло, що з нею та де вона.
Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення рф до України Тетяна Кравченко, яка народилася у Донецьку, мовчить про війну і про те, що росія напала на нашу країну. Від початку повномасштабного вторгнення артистка продовжила працювати та жити у росії.
2015 року Кравченко був заборонений в'їзд до України, тому що вона підтримала анексію Криму та окупацію росією Донбасу.
Також Кравченко встигла засудити акторку Ганну Кошмал, яка зіграла онуку Валюхи у "Сватах", через те, що від 2014 року Кошмал перестала їздити до росії і активно висвітлює і критикує повномасштабну війну, яку росія розв'язала проти України. Кравченко назвала Кошмал "підлою" і "невдячною" через антивоєнну позицію своєї сценічної онуки.
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