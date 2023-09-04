У Саші Бо захворів 5-річний син: "Тільки цього нам не вистачало"

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо поділилася сумними новинами, що її молодший син захворів.

Про це знаменитість розповіла в Instagram-stories. За словами блогерки, у 5-річного Жені піднялася висока температура. Інших симптомів хвороби немає, тож Саша припускає, що це сталося через раптове похолодання.

"Ще тільки цього нам не вистачало. Женя захворів. Справа наступна – у Жені піднялася висока температура без жодних іншим симптомів. Просто 38, дитина дуже квола. Я сподіваюся, що це така реакція на раптову зміну погоди. У нас в Івано-Франківську зараз дуже холодно, зранку було 10 градусів, або це стрибок росту. Я не знаю, не хочеться думати про щось погане, тому що симптомів інших немає", - розповіла Бо.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Блогерка додала, що нині активно лікує Женю. До слова, незабаром у старшого сина Саші – Дані – буде день народження, тож до того часу 5-річному хлопчикові треба одужати, адже він теж з нетерпінням чекає на свято брата.

"Я сподіваюся, йому стане краще до середи, тому що в середу в Дані день народження, а це вже післязавтра. День народження в одного брата – це одночасно день народження й для іншого. Женя також дуже чекає на це святкування, щодня мене про це запитує: коли і як це все буде відбуватися. Тому Женя тепер зі мною на домашньому цілодобово", - зазначила Саша.

Згодом блогерка вийшла на зв'язок та поділилася, що її сину вже стає краще. Вони навіть разом вийшли на прогулянку на подвір'я.

"Жені вже краще, вийшли походити", - поділилася знаменитість.

Син Саші Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Нагадаємо, раніше дружина Тимура Мірошниченка поділилася, що їхній 2-річний син захворів. Інна зізналась, який діагноз маленькому Марселеві поставили лікарі.

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