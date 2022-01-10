У СБУ пояснили, чому скандального російського тіктокера не впустили до України

У СБУ пояснили, чому скандального російського тіктокера не впустили до України

Вчора блогер прилітав до Києва.

У СБУ пояснили, чому не впустили до України відомого російського тіктокера-мільйонника Даню Мілохіна.

До слова, користувачі вважали, що він влітку їздив до окупованого Криму. Втім, у СБУ повідомили, що 20-річний хлопець не міг пояснити мету своєї поїздки.

"Тіктокера розвернули на кордоні, оскільки той не зміг переконати прикордонників у меті своєї поїздки до України. Він прилетів рейсом зі Стамбула і зазначав, що їде з приватним візитом, щоб відпочити. Після відмови у в'їзді його повернули у зворотному напрямку", - повідомило видання "УП", посилаючись на джерело в СБУ.

Даня Мілохін / instagram.com/danya_milokhin

Нагадаємо, вчора Даня Мілохін прилітав до Києва. Втім, блогера так і не пустили до України. Він просидів декілька годин в аеропорту, а потім його відправили назад.

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