У СБУ пояснили, за що Кіркоров потрапив до "чорного списку" Мінкульту

Російський співак та народний артист України опинився у переліку через підтримку анексії Криму.
У СБУ пояснили, чому російський співак та народний артист України Філіп Кіркоров опинився у "чорному списку" Мінкульту.
Так, знаменитість включили до переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці, через те, що зірка наполягав, що анексований Крим - це частина Росії. Про це йдеться у відповіді Служби безпеки України на запит видання "Укрінформ".
"Підставами для таких рекомендації СБУ стали неодноразові пропагандистські концерти та заяви Філіпа Кіркорова, в яких він висловлювався на підтримку анексії Криму Росією, а також наполягав на тому, що анексований півострів – це частина РФ. При цьому він регулярно виступав у АР Крим, в'їжджаючи на півострів поза українськими пунктами пропуску", – йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що у СБУ є докази, що Кіркоров свідомо заперечував територіальну цілісність та суверенітет України, а у своїх висловлюваннях виправдовував агресивні дії Російської Федерації.
Крім того, під час "Большого праздничного концерта в честь семилетия воссоединения Крыма с РФ", який відбувся 18 березня 2021 року за участі президента РФ Путіна, артист сказав, що Крим – це його улюблене місце Росії.
Нагадаємо, нещодавно Філіпу Кіркорову заборонили в'їзд до Литви. Артист упродовж п'яти років не зможе відвідати сусідню країну.