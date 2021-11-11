У СБУ пояснили, за що Максим Галкін потрапив до "чорного списку" Мінкульту

Російський артист перебуває у списку від 3 листопада.

У СБУ пояснили, чому російський шоумен Максим Галкін опинився у "чорному списку" Мінкульту.

Так, на початку листопада знаменитість включили до переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці. Як йдеться у відповіді правоохоронців на запит видання APnews, гуморист "провокує сепаратистські настрої та підтримує окупацію".

"Підставою для внесення до списку цього іноземця є достатні дані про його діяльність на шкоду Україні, зокрема, спрямовану на провокування сепаратистських настроїв, створення передумов для порушення територіальної цілісності нашої держави, підтримку тимчасової окупації частини України державою-агресором тощо", - йдеться в офіційному документі.

Зауважимо, нещодавно на YouTube-каналі Галкіна вийшов новий випуск "Музыкалити". Запрошеними гостями гумориста стали Микита Джигурда та KYIVSTONER, які народилися в Києві. Коли зірки знайомилися між собою, то почали говорити про Україну і розмовляли українською мовою. Втім, Галкін перебив їх та сказав: "Якщо ви хочете назад ввімкнути російську мову, то ввімкніть налаштування внизу під відео". Після цих слів, Микита почав розповідати свою оду Україні: "Не помре дух України, бо безсмертя знає. Бо душа її єдина білий світ плекає". Втім, Галкін знову перебив свого гостя та почав розповідати перекручену версію вірша Тараса Шевченка – "Заповіт": "Як умру, то поховайте, не тягніть резину. Не тягайте з ями в яму, як того грузина".

Максим Галкін, Микита Джигурда та KYIVSTONER / скріншот з відео

Нагадаємо, що 2015 року Максим Галкін потрапив до бази сайту "Миротворець" за "свідоме порушення державного кордону України" (АР Крим). Йдеться про поїздку Галкіна до Криму 2014 року, де він взяв участь у концерті "День Росії", якій відбувався на площі у Ялті.

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