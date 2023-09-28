У серіалі "Ранкове шоу" з Еністон і Візерспун розповіли, як окупанти обстрілювали Маріуполь і вбивали місцевих

В американському серіалі "Ранкове шоу" від AppleTV, де грають акторки Дженніфер Еністон та Різ Візерспун, розповіли про злочини окупантів в Маріуполі.

Зокрема, в третьому сезоні картини четвертий епізод був присвячений темі війни в Україні. Головна героїня Бредлі Джексон, яку грає Різ Візерспун, отримала завдання знайти людину, яка зможе показати фотографу, що коїться в Маріуполі.

"Я розважаю рекламодавців, доки в Україні гинуть люди", - говорить в епізоді Бредлі Джексон.

У серіалі "Ранкове шоу" з Візерспун та Еністон присвятили епізод війні в Україні

Фотограф був шокований побаченим у місті. Він розповів, що в Маріуполі відбуваються справжні жахіття. Російську окупанти постійно обстрілюють місто та просто на вулицях вбивають невинних людей.

У коментарях під епізодом чимало користувачів подякували творцям, що ті висвітлюють тему війни в Україні. Однак деякі юзери висловили свої зауваження. Зокрема, користувачі були невдоволені, що одна персонажка говорила з українцем російською.

Кадр із серіалу "Ранкове шоу" / Фото: скриншот з відео

Висвітлили вони так, як воно і є насправді, подобається нам це, чи ні. Добре, що згадали.

У другому епізоді на стіні квартири в Києві демонстрували плакат "радянський". Нема наче в нас такого, а якщо придивитися, то і совок ще присутній і клятий "язык"...

Коли хотіли зробити як краще, а вийшло як завжди

Нагадаємо, у новому сезоні серіалу часто згадують про Україну. Зокрема, в одному із епізодів головні герої відмовилися йти на шантаж російських хакерів. Також персонажі часто говорять, що в Україні через окупантів відбуваються справжні жахіття.

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