У Шерон Стоун діагностували велику фіброзну пухлину після встановлення хибного діагнозу

Зірка Голлівуду Шерон Стоун повідомила шанувальникам про проблеми зі здоров'ям, про які вона дізналася нещодавно.

Своєю проблемою акторка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Вона розповіла, що спочатку лікарі поставили їй хибний діагноз. Знаменитість поділилася, що лікарі назначили їй помилкове лікування, після чого у неї посилився біль.

"З болем, що посилювався, я пішла за другою думкою: у мене велика фіброзна пухлина, яку треба вирізати", - поділилася Шерон.

Фото: instagram.com/sharonstone

Стоун звернулася до жінок та закликала їх не нехтувати здоров'ям та перевіряти діагнози лікарів у декількох спеціалістів.

"Я буду лежати 4-6 тижнів до повного відновлення. Дякую за вашу турботу. Все добре", - додала Шерон.

Нагадаємо, що раніше зірка вже перенесла видалення пухлин. Як розповідала Шерон Стоун, 2001 року вона перенесла операцію, адже у неї виявили декілька доброякісних новоутворень. Також того ж року акторка перенесла інсульт.

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