У шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера серйозна криза: інсайдер розповів про проблеми в стосунках пари

Ештон Кутчер та Міла Куніс

У шлюбі голлівудських акторів Міли Куніс та Ештона Кутчера настала серйозна криза.

Принаймні, саме так стверджує джерело видання Radar Online. А причиною цього стала зайнятість Ештона Кутчера. Інсайдер говорить, що актор все більше й більше заглибився в бізнес. Артист весь свій вільний час приділяє інвестиціям та світу технологій. Інсайдер стверджує, що Кутчер вже втратив інтерес до Голлівуду, хоча й знімається в проєктах, та до більшості своїх друзів.

"Вся його енергія спрямована на інвестиції та на дружбу з бізнесменами. Він постійно на зустрічах і входить до складу всіх цих рад. Між цим і кількома голлівудськими проєктами, за які він береться, немає часу на спілкування поза цим", - говорить інсайдер.

Ештон Кутчер та Міла Куніс

Ба більше, джерело стверджує, що в Ештона Кутчера вже й немає достатньо часу для дружини Міли Куніс, яка почувається самотньою та ізольованою. На тлі цього у стосунках подружжя нібито виникла криза.

Зазначимо, Міла Куніс та Ештон Кутчер заручились 2014 року, а вже 4 липня 2015-го офіційно уклали шлюб. Подружжя виховує двох дітей – 11-річну доньку Ваєтт та 9-річного сина Димитрія.

