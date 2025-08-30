- Дата публікації
У шлюбі Раяна Рейнольдса та Блейк Лайвлі запідозрили серйозні проблеми: фани заговорили про розрив
У Мережі заговорили про ймовірне розлучення зіркового подружжя і звернули увагу на деталі, що можуть це підтверджувати.
У шлюбі американських акторів Раяна Рейнольдса та Блейк Лайвлі запідозрили серйозні проблеми.
На сполох забили прихильники зіркового подружжя, а все через їхню поведінку. Користувачі звернули увагу, що Рейнольдс не вітав Лайвлі з днем народження, який артистка святкувала 25 серпня. Річ у тім, що щороку актор присвячує обраниці допис в Instagram, де жартома публікує серію її невдалих світлин. Однак цьогоріч зірка Голлівуду проігнорував цю традицію, пише Times Entertainment.
Фани звернули увагу й на інші деталі. Вже як рік Раян Рейнольд взагалі не публікує фото з Блейк Лайвлі. Ба більше, старі дописи він нібито взагалі видалив.
Наразі ані Раян Рейнольдс, ані Блейк Лайвлі не коментують чутки про ймовірні проблеми в їхньому шлюбі.
Зазначимо, актори познайомилися під час знімань фільму "Зелений Ліхтар" 2010 року, а вже через рік між ними закрутився роман. Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі зіграли весілля 9 вересня 2012-го. У шлюбі пари народилося четверо дітей.
