У Швеції просто на вулиці застрелили відомого 24-річного репера

За останні пів року це вже другий подібний випадок в країні.

У Швеції застрелили відомого в країні репера GABORO, справжнє ім'я якого Нінос Хурі.

Як повідомляє видання Daily Mail, сталося це 20 грудня близько 20:00. Невідомий просто на вулиці, а точніше на автостоянці, в центрі шведського міста Норрчепінг влаштував стрілянину. Як виявилося, мішенню був 24-річний репер. Ймовірний вбивця опублікував також тривожні кадри в Мережі, як він на автостоянці прицілюється у виконавця та робить фатальний постріл.

На місце злочину одразу викликали поліцію. Правоохоронці прибули та виявили репера з вогнепальним пораненням. GABORO доправили до лікарні, однак травми виявилися не сумісні з життям. Наразі поліція займається розслідуванням справи. Пошуки вбивці тривають.

Репер GABORO

Сам репер раніше мав проблеми з поліцією. Зокрема, він був засуджений за дрібні злочини, що були пов'язані з наркотичними речовинами. Також виконавець мав зв'язки зі злочинними угрупуваннями.

Зазначимо, у Швеції це вже другий подібний випадок. Пів року тому, а саме в червні, місцеву реп-зірку C.Gambino теж застрелили на автостоянці. Вбивство сталося в місті Гетеборг. Відомо, що виконавець мав зв'язки з бандами.

Нагадаємо, наразі редакція сайту ТСН.ua підбиває підсумки року, що минає. Раніше ми писали, хто з відомих українських та світових зірок помер 2024 року.

Читайте також: