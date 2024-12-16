У Швейцарії приголомшили кадрами масштабної сцени "Євробачення-2025": "Такого ніхто не бачив"

Вже наступного року на ній виборюватимуть пальму першості.

Швейцарська національна телерадіокомпанія SSR-SRG презентувала візуальну й звукову концепцію "Євробачення-2025".

16 грудня у прямому ефірі на офіційному каналі "Євробачення" організатори вперше продемонстрували вигляд майбутньої сцени. З ролику зрозуміло, що шоу прогнозує бути надзвичайно видовищним. Зокрема, дизайнери, натхненні швейцарською культурою, показали перші макети.

Так, сцену буде сконструйовано на арені Санкт-Якобсхалле в Базелі. Її розробив арт-директор Артур Дейнев. За його словами, вона буде відмінною від усіх попередніх років. Професіонал обіцяє, що єврофани точно надовго запам'ятають її завдяки нестандартній формі та елементам і світловому шоу. Також на сцені можна помітити символ міста-господаря – швейцарські гори.

"Нашою метою було створити революційну концепцію сцени. Такого раніше ніхто не бачив на "Євробаченні". Завдяки унікальному плануванні сцени глядачі зможуть по-справжньому відчути себе частиною "Євробачення", як ніколи раніше", - наголошують організатори пісенного змагання.

Також ключовими будуть пульсуючі зображення сердець, які традиційно використовує "Євробачення". На думку, організаторів це чи не найкраще відповідає обраному слогану "Об'єднані музикою".

"Добре продуманий дизайн Артура викликає емоційну привабливість і виводить "Євробачення" на новий рівень. Серце "Євробачення" б’ється в такт ритму, символізуючи силу, яка об'єднує. Відповідаючи слогану "Євробачення" – "Об’єднані музикою" – він об’єднає людей з різних куточків світу", - кажуть виконавчі продюсери шоу Моріц Штадлер і Рето Періц.

Арена зможе вмістити понад 12 тис. шанувальників. Проте поки що єврофани не мають змоги придбати квитки на "Євробачення-2025". Продажі розпочнуться лише 29 січня 2025 року.

До слова, для звукового супроводу було обрано поєднання ритмів альфорни, йодля та цимбал, притаманних традиційній культурі Швейцарії.

"Ми створили сміливий, енергійний трек, який підготує аудиторію до незабутніх вражень завдяки своїм динамічним ритмам і дивовижним музичним ефектам", - інтригує Артур Дейнев.

Нагадаємо, "Євробачення-2025" відбудеться у Швейцарії, місті Базель. Гранд-фінал відгримить 17 травня, а півфінали – 13 і 15 травня 2025 року. Україна також буде брати участь у конкурсі. Тож вже зовсім скоро українці зможуть обрати найкращого представника на нацвідборі серед тих, хто присутній у лонглисті – ознайомитися з ним можна тут.

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