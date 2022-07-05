У синьо-жовтих вбраннях: Камалія разом з чоловіком відвідала благодійний концерт у Німеччині

2 липня у Німеччині відбувся концерт в рамках фестивалю з нагоди 50-річчя міста Таунусштайн.
Українській співачці Камалії випала нагода відкривати фестиваль у німецькому місті Таунусштайн.
Як зізначила виконавиця, своїм виступом вона хотіла подякувати Німеччині, яка радо прийняла біженців з України. Окрім того, Камалія таким чином хоча б на трішки відволікла українців у ці тяжкі часи.
"Мій виступ є особистою подякою команді Таунусштайн за допомогу вимушеним переселенцям з України. Своєю музикою я хочу подарувати українцям у Німеччині невелику хвилинку дому та хоча б трішки відволіктися в ці тяжкі часи", - сказала Камалія.
До слова, на фестиваль виконавиця прийшла разом зі своїм чоловіком. Мохаммадом Захуром та Камалія прийшли на концерт у вбраннях у синьо-жовтих кольорах. Співачка також взяла з собою прапор України. Коли вона виступала на сцені, то тримала стяг у руках.
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Камалія разом з сім'єю поїхала за кордон. Та нещодавно зірка повернулася до України: зустрілася з рідними та плідно провела час на студії звукозапису.
Наразі Камалія продовжує давати благодійні концерти у Європі.
Читайте також: