У синьо-жовтих вбраннях: Камалія разом з чоловіком відвідала благодійний концерт у Німеччині

2 липня у Німеччині відбувся концерт в рамках фестивалю з нагоди 50-річчя міста Таунусштайн.

Українській співачці Камалії випала нагода відкривати фестиваль у німецькому місті Таунусштайн.

Як зізначила виконавиця, своїм виступом вона хотіла подякувати Німеччині, яка радо прийняла біженців з України. Окрім того, Камалія таким чином хоча б на трішки відволікла українців у ці тяжкі часи.

Камалія на концерті у Німеччині / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Мій виступ є особистою подякою команді Таунусштайн за допомогу вимушеним переселенцям з України. Своєю музикою я хочу подарувати українцям у Німеччині невелику хвилинку дому та хоча б трішки відволіктися в ці тяжкі часи", - сказала Камалія.

Камалія на концерті у Німеччині / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

До слова, на фестиваль виконавиця прийшла разом зі своїм чоловіком. Мохаммадом Захуром та Камалія прийшли на концерт у вбраннях у синьо-жовтих кольорах. Співачка також взяла з собою прапор України. Коли вона виступала на сцені, то тримала стяг у руках.

Камалія на концерті у Німеччині / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія на концерті у Німеччині / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Камалія разом з сім'єю поїхала за кордон. Та нещодавно зірка повернулася до України: зустрілася з рідними та плідно провела час на студії звукозапису.

Наразі Камалія продовжує давати благодійні концерти у Європі.

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