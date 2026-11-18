Вікторія Булітко з нареченим

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Акторка Вікторія Булітко замилувала Мережу грайливою фотосесією зі своїм нареченим, музикантом Кирилом Поповичем, під час якої вони продемонстрували ніжність і почуття гумору.

Закохані влаштували романтичний фотосет у невимушеній атмосфері. Для знімання пара обрала м'який пуф, на якому зручно вмостилася разом. 43-річна артистка приміряла чорні сітчасті колготки та туфлі на підборах. В одному з епізодів Вікторія грайливо закинула ноги на коханого. Кирило ж підтримав настрій фотосесії та навіть зняв із нареченої одну з туфельок.

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Вікторія Булітко з нареченим / © instagram.com/bulitka

Серією світлин Булітко поділилася в Instagram і водночас нагадала підписникам про цінність фотографій, які зберігають особливі миті життя.

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"Іноді одна світлина може розповісти набагато більше, ніж довгий текст. Вона зберігає моменти, до яких хочеться повертатися знову і знову. Фотографуйтеся, не чекайте особливого приводу й залишайте собі більше щасливих спогадів. Бо час минає, а фото допомагають його зупинити хоча б на мить", — закликала зірка.

Вікторія Булітко з нареченим / © instagram.com/bulitka

Особливу увагу привернув кадр із туфелькою, який додав фотосету казкового настрою та нагадав підписникам історію про Попелюшку. Водночас інші світлини продемонстрували, що у стосунках Вікторії та Кирила вистачає не лише романтики, а й пустощів.

Вікторія Булітко з нареченим / © instagram.com/bulitka

Вікторія Булітко з нареченим / © instagram.com/bulitka

Нагадаємо, нещодавно Вікторія Булітко здивувала своєю вагою і чому їй відмовили у донорстві крові.

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