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У сітчастих колготках і на руках коханого: Вікторія Булітко показала пікантні фото з нареченим
Один із кадрів пара перетворила на кумедну інтерпретацію казки про Попелюшку.
Акторка Вікторія Булітко замилувала Мережу грайливою фотосесією зі своїм нареченим, музикантом Кирилом Поповичем, під час якої вони продемонстрували ніжність і почуття гумору.
Закохані влаштували романтичний фотосет у невимушеній атмосфері. Для знімання пара обрала м'який пуф, на якому зручно вмостилася разом. 43-річна артистка приміряла чорні сітчасті колготки та туфлі на підборах. В одному з епізодів Вікторія грайливо закинула ноги на коханого. Кирило ж підтримав настрій фотосесії та навіть зняв із нареченої одну з туфельок.
Серією світлин Булітко поділилася в Instagram і водночас нагадала підписникам про цінність фотографій, які зберігають особливі миті життя.
"Іноді одна світлина може розповісти набагато більше, ніж довгий текст. Вона зберігає моменти, до яких хочеться повертатися знову і знову. Фотографуйтеся, не чекайте особливого приводу й залишайте собі більше щасливих спогадів. Бо час минає, а фото допомагають його зупинити хоча б на мить", — закликала зірка.
Особливу увагу привернув кадр із туфелькою, який додав фотосету казкового настрою та нагадав підписникам історію про Попелюшку. Водночас інші світлини продемонстрували, що у стосунках Вікторії та Кирила вистачає не лише романтики, а й пустощів.
Нагадаємо, нещодавно Вікторія Булітко здивувала своєю вагою і чому їй відмовили у донорстві крові.