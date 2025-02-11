У скандального Волошина затопило віллу на Балі, яку він купив за 370 тисяч доларів

У скандального блогера Олександра Волошина, який втік з України, затопило віллу на Балі.

Про це зірка Мережі розповів у своєму Instagram. Він повідомив, що віллу – затопило, а також показав кадри, як підлога будинку повністю вкрита водою. Волошину пощастило з орендарями, які не втекли, а натомість допомогли. Також людина, яка керує віллою, теж швидко зреагувала та вирішила проблему з потопом.

"Що я можу сказати…Неприємно…Мені дуже пощастило з людьми, які орендують віллу, з усім допомогли. Людина, яка керує віллою, - теж красавчик. Швидко зреагували і вирішили проблему", - поділився блогер.

Вілла Олександра Волошина / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Завдяки швидкій реакції великих збитків вдалося уникнути. До слова, Волошин купував віллу за 370 тисяч доларів. Сам блогер після інциденту зробив для себе висновки.

"Обійшлося без великих збитків. Але дякую, життя, висновки ще раз зробив. 370 тисяч доларів коштує вілла…По факту, в один день її може просто затопити і все…", - додав блогер.

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Зазначимо, влітку минулого року Олександр Волошин зізнався, що виїхав з України та не збирається повертатися. На такий крок блогер нібито був вимушений піти, адже його життю загрожувала небезпека.

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