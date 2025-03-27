У скандального Олександра Волошина пограбували будинок у Польщі: "Працюю зі слідчими і поліцією"

Олександр Волошин / © instagram.com/voloshyn_xx

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Скандальний блогер Олександр Волошин, який під час повномасштабної війни виїхав за кордон, поділився, що його будинок у Польщі пограбували.

Про це зірка Мережі повідомив у своєму Instagram та опублікував кадри, на яких показав, як в його оселі працюють правоохоронці. Наразі невідомо, хто саме пограбував Волошина. Блогер говорить, що працює зі слідчими та поліцією.

Волошин також поділився, що ситуація, звичайно ж, неприємна та обурила його. Тим не менш, він не впадає у відчай. Як говорить блогер, якби це сталося ще три місяці тому, то в нього б виникла депресія. Деталі Волошин пообіцяв згодом розповісти.

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Будинок Олександра Волошина пограбували / © instagram.com/voloshyn_xx

“Зі мною все добре! Я живий, нікого не вбив і до в’язниці не сів. Але сталася малоприємна для мене ситуація…Мій будинок пограбували якісь х**соси. Зараз працюю зі слідчими і поліцією, весь час йде туди. Тому про деталі пізніше. Але я дуже радий, що це сталося, коли мене вже не збити зі шляху. Бо якби це сталося три місяці тому, в мене знову б почалася депресія”, — поділився блогер.

Будинок Олександра Волошина пограбували / © instagram.com/voloshyn_xx

Зазначимо, влітку 2024 року Олександр Волошин виїхав з України та заявив, що не повернеться. За його словами, він не міг лишатися в країні, адже його життю нібито загрожувала небезпека. Утім, українців неабияк обурив такий вчинок блогера. Річ у тім, що не зрозуміло, настільки законно він виїхав з України. Під час повномасштабної війни перетин кордону чоловіками призовного віку заборонений.

До речі, з нерухомістю за кордоном Олександру Волошину, схоже, не щастить. Раніше він жалівся, що на Балі затопило його віллу, яку він придбав за 370 тисяч доларів.