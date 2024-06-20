У смерті Меттью Перрі запідозрили відому жінку: поліція розкрила дивні деталі

У смерті зірки серіалу "Друзі", американського актора Меттью Перрі, запідозрили відому жінку.

Як пише In Touch, в офіційному звіті вказано, артист пішов з життя через "гострий вплив кетаміну" на його організм. Незадовго до фатального дня зірка Голлівуду проходив терапію з цим препаратом. Однак це не стало причиною його смерті.

Так як в будинку Меттью Перрі під час обшуків жодних лікарських чи наркотичних препаратів не виявлено, правоохоронці підозрюють, що хтось міг би дати йому смертельну дозу. Розслідуючи цю теорію, поліцейські вийшли на відому жінку, яка була подругою актора. Її ім'я поки не розголошують. Однак відомо, що в будинку жінки вже провели обшуки, а її саму допитали. У знаменитості вилучили ноутбук та телефон на перевірку.

Меттью Перрі / Фото: Associated Press

Жінка свою причетність до смерті Меттью Перрі заперечує. Вона пішла на співпрацю зі слідством та найняла адвокатів. Подруга актора запевняє, що не зробила б нічого такого, що завдало шкоди його життю.

"Вона найняла адвокатів і неодноразово зустрічалася з правоохоронними органами. Вона мовчить про ситуацію. Але слідчі щось виявили, адже отримали ордер на обшук її будинку. Складно сказати, яку роль вона відіграла у смерті Меттью, адже вона заявляє, що не має жодного стосунку до цього", - йдеться в повідомленні.

Хоч ім'я жінки і не розголошують, однак вона доволі відома. Вони нібито зустрілися, коли разом лікувалися в реабілітаційному центрі, та подружилися.

Меттью Перрі / Фото: Associated Press

Зазначимо, Меттью Перрі помер 28 жовтня 2023 року. Бездиханне тіло актора знайшли у басейні його будинку в Лос-Анджелесі. Причиною смерті став "гострий вплив кетаміну" на його організм. Однак у будинку під час обшуків жодних наркотичних речовин не було виявлено.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що померла легендарна французька співачка Франсуаза Арді. Життя виконавиці забрала тяжка хвороба, з якою вона боролася протягом тривалого часу.

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