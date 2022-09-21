У соліста Maroon 5 Адама Левіна знайшлося ще двоє коханок – одній з них він жалівся на свій шлюб

Після того, як Instagram‑модель Самнер Строу оприлюднила, що рік мала стосунки з Адамом Левіном, який одружений з Бегаті Прінслу, відшукалося ще декілька коханок артиста.

Так, у Мережі з'явилися нові переписки музиканта з дівчатами. Одну він завалював компліментами і пропонував з ним переспати, а після цього скинув в фотоблог коротке відео, де говорить, що він дурний.

Цій же дівчині, тату-моделі на ім'я Маріка, він зізнавався, що одержимий нею, коли ж дівчина нагадала Левіну, що він одружений, співак сказав, що це дійсно так. Втім, казав Адам, все у шлюбі дуже важко, нічого не допомагає і він міг би піти.

Після цього Левін писав захопливі коментарі фігурі дівчини, а після цього назначав їй дату наступного побачення – що означає, що вони все ж таки бачилися і між ними щось було.

Цікаво, що й цій дівчині Адам написав, що у нього згодом народиться ще одна дитина і це буде хлопчик, яким іменем артист назве малюка він чомусь теж вирішив повідомити дівчині.

Коханка Адама Левіна Маріка / Фото: instagram.com/mvrykv_

Була й ще одна модель, з якою Левін пофліртував, втім далі справа не дійшла.

Нагадаємо, що раніше Instagram-модель Самнер Строу повідомила, що рік зустрічалася з одруженим солістом Maroon 5 Адамом Левіном. Дівчина показала переписку зі співаком.

Втім, Левін не змусив довго очікувати реакції. Соліст Maroon 5 не спростував чутки про інтрижку з моделлю і заявив, що бере на себе повну відповідальність за те, що сталося. Він додав, що допустив величезну помилку і йому шкода, що він був таким дурним і наївним. Адам наголосив, що його дружина та його сім'я – це все, що його хвилює у цьому світі.

Адам Левін з дружиною Бегаті Прінслу / Фото: Associated Press

Зауважимо, що Адам Левін вже вісім років одружений з моделлю Victoria's Secret Бегаті Прінслу, від якої має двох доньок та зараз чекає на третю дитину.

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