Тіна Кароль, Злата Огнєвіч, Христина Соловій / © Колаж ТСН.ua

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За лаштунками успішної кар'єри, гучних прем'єр і розкішного життя українських знаменитостей нерідко ховаються фінансові труднощі: кредити, багаторічні виплати та борги на десятки й навіть сотні тисяч доларів. Деякі артисти ризикували власними грошима заради масштабних шоу, інші вкладалися у творчість або нерухомість, а комусь доводилося вчитися фінансової грамотності вже після неприємного досвіду з банками.

Зірковий статус не завжди гарантує стабільний дохід. Навіть популярні виконавці можуть опинитися в ситуації, коли витрати перевищують заробітки. Особливо відчутними такі проблеми ставали після невдалих концертів, дорогих творчих проєктів та початку повномасштабної війни. Деякі знаменитості відкрито розповідали про свої фінансові труднощі, не приховуючи сум і обставин. Інші роками поступово закривали кредити, які брали ще на початку кар'єри. А окремі артисти опинялися в центрі гучних скандалів через звинувачення у несплаті податків, які згодом заперечували.

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Редакція сайту ТСН.ua пригадує, які українські зірки розповідали про борги, скільки грошей їм доводилося повертати та як фінансові труднощі впливали на їхнє життя.

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MELOVIN втратив 800 тисяч гривень

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Бути впізнаваним — це далеко не завжди гарантія фінансового успіху, і на власному досвіді це відчув співак MELOVIN. Артист вирішив не обмежуватися звичайним концертом, а підготувати для прихильників масштабне шоу американського рівня. На реалізацію задуму пішли чималі кошти: потрібно було організувати сцену, світлове обладнання та роботу великої команди.

Однак амбітний проєкт не виправдав фінансових очікувань виконавця. Замість прибутку він отримав серйозні збитки, які довелося компенсувати власним коштом.

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

За словами MELOVIN, після концерту він залишився у мінусі на 800 тисяч гривень. Щоб розрахуватися з усіма, хто працював над шоу, співакові довелося звертатися до кредитів. Віддавати позичені гроші артисту довелося протягом тривалого часу.

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Світлана Тарабарова досі виплачує кредит за будинок під Києвом

Світлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

Співачка Світлана Тарабарова та її чоловік, продюсер Олексій Бондар, свого часу вирішили здійснити сімейну мрію — придбати власний будинок неподалік столиці. Щоб отримати бажану нерухомість, подружжя оформило кредит, розраховуючи поступово виплачувати його завдяки своїм заробіткам.

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Однак плани родини кардинально змінилися після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Концертна діяльність артистки фактично зупинилася, а разом із нею суттєво скоротилися й доходи. Водночас фінансові зобов'язання перед банком нікуди не зникли.

Світлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

Ситуація стала настільки складною, що подружжя навіть вирішило виставити будинок на продаж. Таким чином вони сподівалися позбутися значного фінансового навантаження. Втім, знайти покупців на оселю не вдалося.

Згодом Тарабарова відверто розповіла про масштаби сімейного кредиту. За її словами, залишок боргу за будинок становив близько 100 тисяч доларів. Родина продовжує поступово виплачувати цю суму, попри всі труднощі воєнного часу.

Світлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

Христина Соловій залишилася винною Святославу Вакарчуку 27 тисяч доларів

Христина Соловій

Фінансові зобов'язання можуть виникати не лише перед банками. Іноді гроші доводиться повертати людям, які свого часу допомогли побудувати кар'єру. Саме така ситуація склалася у співачки Христини Соловій після завершення її співпраці зі Святославом Вакарчуком.

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Восени 2023 року стало відомо про припинення продюсерських відносин артистки з лідером гурту «Океан Ельзи». Після цього публічний інтерес привернула й фінансова сторона їхньої співпраці.

Христина Соловій / © instagram.com/soloviyka

Як з'ясувалося, свого часу Вакарчук позичив Соловій 27 тисяч доларів. Гроші були потрібні для розвитку музичної кар'єри, запису композицій та створення кліпів. Тобто йшлося про інвестиції у творчість співачки, які вона мала повернути.

2024 року Соловій публічно підтвердила, що має таке фінансове зобов'язання перед колишнім наставником. Виконавиця також пообіцяла повернути позичені кошти.

Христина Соловій

Тіна Кароль роками віддавала борги після «Євробачення»

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol

Для Тіни Кароль участь у міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2006» стала важливим етапом кар'єри. Тоді співачка представила Україну з композицією Show Me Your Love та посіла сьоме місце. Виступ приніс їй значну увагу європейської аудиторії, однак за можливість гідно представити країну довелося заплатити чималу ціну.

Підготовка до конкурсу вимагала серйозних фінансових вкладень. Постановка номера, костюми, організаційні витрати та інші складові участі потребували значних коштів. У результаті після повернення з конкурсу артистка зіткнулася з борговими зобов'язаннями.

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol

Кароль неодноразово згадувала, що фінансові наслідки участі в «Євробаченні» переслідували її ще багато років. Співачці довелося поступово розраховуватися з кредитами, які утворилися через підготовку до міжнародного виступу.

Попри це, виконавиця продовжувала розвивати кар'єру та працювати над новими проєктами. Досвід конкурсу став для неї не лише професійним проривом, а й серйозним фінансовим випробуванням.

Тіна Кароль

Олена Тополя не змогла самостійно покрити витрати на «Євробачення»

Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Ще однією українською виконавицею, для якої участь у «Євробаченні» обернулася фінансовими труднощами, стала Олена Тополя, відома раніше під сценічним ім'ям Alyosha. 2010 року артистка представляла Україну на конкурсі в Осло з піснею Sweet People.

Підготовка до міжнародного виступу вимагала значних витрат. Окремим фінансовим випробуванням стало перебування команди в Норвегії, де проживання та організація роботи коштували чимало. До цього додалися витрати на постановку конкурсного номера та інші потреби делегації.

Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Щоб забезпечити підготовку до конкурсу, співачці довелося позичати гроші. Повернення коштів розтягнулося на роки, тож участь у міжнародному музичному змаганні залишила по собі не лише професійні здобутки.

За словами артистки, частину боргу зрештою погодилися списати кредитори. Таким чином, не всі фінансові зобов'язання їй довелося закривати самостійно.

Попри складнощі, Alyosha гідно представила Україну на конкурсі та посіла десяте місце. Втім, фінансовий бік цієї поїздки став для неї досвідом, який навряд чи можна назвати безтурботним.

Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Злата Огнєвіч брала кредит на майже 700 тисяч гривень

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Не завжди причиною боргів стають масштабні концерти чи міжнародні проєкти. Співачка Злата Огнєвіч свого часу відверто розповідала про інший бік фінансових труднощів — невміння правильно розпоряджатися власними грошима.

На початку кар'єри артистка не завжди співвідносила свої бажання з реальними фінансовими можливостями. Вона могла дозволити собі дорогі покупки, навіть якщо для цього доводилося позичати гроші.

Зокрема, Огнєвіч зізнавалася, що оформлювала банківські кредити на придбання техніки та навіть подарунків. Такий підхід до витрат зрештою призвів до накопичення фінансових зобов'язань, які довелося поступово закривати.

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Виплати стали для виконавиці тривалим та виснажливим процесом. Зрештою вона змогла розрахуватися з боргами, однак після цього переглянула власне ставлення до грошей.

Артистка зізналася, що на початку пандемії також мала борг у майже 700 тисяч гривень, адже відмінився її концертний тур. Співачка була вимушена виплачувати ці гроші ще протягом двох років.

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Історії українських знаменитостей демонструють, що фінансові труднощі можуть мати зовсім різне походження. Для одних причиною стають надмірні витрати на творчість і бажання вразити публіку масштабом постановки. Для інших — кредити на нерухомість, які стають непосильними після втрати стабільного заробітку. А дехто зізнається, що проблеми починалися з банального бажання дозволити собі більше, ніж насправді дозволяв бюджет.

Особливо вразливою виявилася сфера українського шоубізнесу після початку повномасштабної війни, коли концертний ринок зазнав серйозних змін, а багато артистів втратили звичні джерела доходу.

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua розповіла більше про зірок, які залишили Київ, чому вони ухвалили таке рішення й де тепер живуть.

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