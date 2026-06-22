У співачки-зрадниці Йолки виявили майно в Україні: ЗМІ розкрили, що є в її власності

Співачка Йолка / © instagram.com/elkasinger

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У скандальної співачки родом з Ужгорода Єлизавети Іванців, яка виступає під псевдонімом Йолка, виявили майно в Україні.

Про це повідомляє видання Oboz.ua, з посиланням на дані в державних реєстрах. Зазначається, що у власності скандальної виконавиці є нерухомість в Україні, а саме земельна ділянка, площею в 0,25 га. Вона розташована у селі Вільшинки Перечинського району Закарпатської області.

У реєстрах зазначено, ділянка призначена для для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Йолка стала власницею земельної ділянки у червні 2013 року, право власності лишається чинним досі.

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Співачка Йолка / © instagram.com/elkasinger

Зазначається, що жодного будівництва на земельній ділянці немає, тож вона залишається порожньою. Утім, як запевняє видання, Йолка все одно повинна сплачувати за неї податки до української податкової.

До слова, Йолка — співачка, яка родом з Ужгорода. Ще до повномасштабної війни вона розпочала будувати кар’єру в Росії. Коли РФ вторглась на українські землі, то співачку це не збентежило. Вона вирішила відмовчуватися про війну, залишилась в Росії та продовжує там заробляти кроваві рублі. Ба більше, на початку цього року стало відомо, що артистка взагалі отримала російський паспорт.

Нагадаємо, нещодавно у співачки-зрадниці Ані Лорак виявили майно в Україні на мільйони доларів. ЗМІ також розкрили, що є у власності скандальної артистки.

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