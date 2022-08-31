У співпраці з американським діджеєм: Тіна Кароль випустила мініальбом народних пісень

Виконавиця Тіна Кароль презентувала новий електронний мініальбом "LELEKA", який підготувала спеціально для показу у Японії колекції відомого українського бренду Lever Couture.

Загалом, під час показу артистка заспівала своїх пісень. Для виступу знаменитості бренд Lever Couture створив ексклюзивне вбрання, в якому текстура паєток відбиває світло, символізуючи сльози.

Фото: Allan Abani

"Голос Тіни Кароль – це справжній політ сили та свободи. Щоб створити альбом, який стане фундаментом для показу цілої колекції, Тіна черпала натхнення у своєму корінні, втіливши лейтмотиви та яскраві символи української культури у своєму виконанні", - поділилась дизайнер бренду Леся Верлінг'єрі.

Фото: Allan Abani

Новий альбом Тіни Кароль "LELEKA" пронизаний українською етнікою та фольклором.

"LELEKA" — це послання підтримки всьому українському, це ворожіння на перемогу нашого народу", - поділилася Тіна Кароль.

Працювала артистка над ним не сама. Українські народні пісні набули нового звучання завдяки колаборації з американським діджеєм Macro/Micro.

Фото: Allan Abani

"Щоб створити "LELEKA" мені пощастило працювати з Тіною Кароль, яка є неймовірною співачкою. Я сподіваюся, що цей мініальбом надихне людство пам’ятати, що життя є найціннішим даром і що ми можемо літати, як лелеки, та досягати нових вершин, як глобальна спільнота", - зазначив Macro/Micro.

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