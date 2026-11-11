У справі Ірини Федишин покарали медиків: пологовий відреагував на заяви чоловіка співачки

Ірина Федишин / © facebook.com/ifedyshyn

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Лікарня у Львові відреагувала на звинувачення чоловіка Ірини Федишин Віталія Човника в недбалості медиків та повідомила про кадрові рішення й зміни в роботі закладу.

11 листопада медзаклад опублікував заяву, у якій висловив співчуття родині співачки. Там уточнили, що йдеться про двох різних лікарок. Одна з них оглядала артистку вдома перед госпіталізацією, інша вела її вагітність. Перша вже не працює в лікарні, а друга наразі відсторонена від надання медичної допомоги пацієнткам. Водночас остаточну оцінку діям медикині, яка оглядала Федишин удома, ще мають надати фахівці.

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У лікарні також повідомили про низку змін, які вже впроваджують після перевірок. Зокрема, заклад залучив додаткових спеціалістів, аби забезпечити можливість проходження УЗД цілодобово.

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Окрему увагу обіцяють приділити роботі персоналу під час невідкладних станів, маршрутизації пацієнток та своєчасному скеруванню на необхідні обстеження. Крім того, медиків планують відправити на додаткове навчання, зокрема щодо розпізнавання небезпечних станів. Серед подальших кроків — залучення незалежних експертів з акушерства та гінекології, оновлення обладнання й покращення умов перебування пацієнток.

Реакція лікарні / © скриншот

У коментарях під дописом лікарні користувачі поставили під сумнів достатність таких рішень. Зокрема, одна з коментаторок закликала усунути керівника закладу та відкрити кримінальне провадження.

Нагадаємо, у жовтні Ірина Федишин та її чоловік Віталій Човник пережили втрату доньки, яка померла на 35-му тижні вагітності. Після трагедії артистка перенесла важкі ускладнення, через які їй видалили матку. Згодом її чоловік публічно звинуватив медиків у неналежному наданні допомоги та заявив про невідповідності в медичній документації.

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