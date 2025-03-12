У США на концерті відомого американського репера сталася стрілянина: є постраждалі

На концерті відомого американського репера Boosie Badazz сталася стрілянина.

Прикрий інцидент відбувся у місті Акрон, штат Огайо. Як повідомляє видання People, коли репер виконував трек Wipe Me Down, у залі зчинилася бійка, і невідомий відкрив стрілянину.

На місці були присутні поліцейські, які на концерті відповідали за охорону. Вони викликали підкріплення. На жаль, інцидент не минувся без постраждалих. Двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення і їх у критичному стані госпіталізували. Третій потерпілий самостійно звернувся за медичною допомогою.

Поліцейським не вдалося віднайти стрілка. Підозрюваний втік з місця злочину. Тим часом поліцеські припускають, що злочинець приніс зброю через "сліпу зону" контролю.

У США на концерті репера сталася стрілянина з постраждалими

Зазначимо, Boosie Badazz – відомий американський репер, який розпочав свою кар'єру далекого 1998 року. Він випустив 13 сольних альбомів, 7 спільних платівок та 44 мікстейпи. Репер у США має доволі скандальну репутацію. Він неодноразово мав проблеми з законом. Boosie Badazz відбував покарання за зберігання наркотиків та зброї. Також виконавця звинувачували у вбивстві, але суд визнав його невинним. Окрім того, репер сумновідомий своїми гомофобними та трансфобними поглядами.

Нагадаємо, стрілянина в США – явище не рідкісне. Нещодавно відбувся суд над чоловіком барбадоської співачки Ріанни у подібній справі. Репера A$AP Rocky звинувачували у вчиненні стрілянини з потерпілими. Суд вже закрив цю справу, а Ріанна зі сльозами на очах відреагувала на вирок.

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