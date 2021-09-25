У США назвали офіційну причину смерті зірки "Дротів" Майкла К. Вільямса

6 вересня актора знайшли мертвим у квартирі в Нью-Йорку.

Американський актор Майкл Кеннет Вільямс, який зіграв Омара Літла у серіалі "The Wire" ("Дроти"), помер від гострої наркотичної інтоксикації.

Про це повідомляє The Associated Press.

В Управлінні старшого судово-медичного експерта Нью-Йорка у п'ятницю, 24 вересня, заявили, що смерть зірки сталася внаслідок нещасного випадку.

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У його організмі виявили фентаніл, парафторфентаніл, героїн і кокаїн.

В останні роки Вільямс відверто розповідав про свою боротьбу з наркозалежністю, яка, за його словами, не зникла після того, як він отримав популярність в "Дротах" на початку 2000-х.

"Я грав з вогнем, - казав він Newark Star-Ledger в 2012 році. - Це було лише питанням часу, коли мене спіймають і моя справа виявиться на обкладинці таблоїду, або я потраплю до в'язниці, або, що ще гірше, я помру. Озираючись на це зараз, я не розумію, як я не потрапив в мішок для трупів".

Як повідомлялося, актора знайшли мертвим у квартирі в Нью-Йорку 6 вересня. Зірці було 54 роки.

Уродженець Брукліна здобув славу завдяки серіалу HBO "Дроти", в якому зіграв грабіжника, який спеціалізувався на затриманні наркоторговців у Балтіморі. Впродовж 2002-2008 років вийшло п'ять сезонів кримінального трилера.

Актор також відомий за роллю Чалкі Вайта у телесеріалі "Підпільна імперія".

Зауважимо, що Вільямс був номінований на премію "Еммі" за декілька ролей, зокрема у серіалі "Країна Лавкрафт" і фільмі "Бессі".

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