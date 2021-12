У США помер музикант The Monkees Майкл Несміт

Несміт пішов із життя "мирною та природною смертю".

В американському штаті Каліфорнія у п'ятницю, 10 грудня, у віці 78 років пішов із життя співак, гітарист та автор пісень поп-рок гурту The Monkees Майкл Несміт.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що музикант помер у власному будинку в Кармел-Веллі "у колі сім'ї, мирною та природною смертю", причиною якої стала серцева недстатність.

Вокаліст і барабанник The Monkees Міккі Доленц, який минулого місяця разом із Несмітом здійснив прощальне турне The Monkees, написав у своєму мікроблозі в Twitter, що "вбитий горем" втратою "цінного друга та партнера".

"Я такий вдячний, що ми змогли провести останні кілька місяців разом, роблячи те, що подобається нам найбільше - співаючи, сміючись та провертаючи фішки", - поділився він.

"Цей тур був справжнім благословенням для багатьох. І, зрештою, я знаю, що Майкл змирився зі своєю спадщиною: написанням пісень, продюсуванням, акторською майстерністю, режисурою і безліччю новаторських ідей і концепцій", - вказав менеджер гурту Ендрю Сандовал.

Квартет The Monkees заснували у 1965 році спеціально для комедійного телешоу, після завершення якого вже відомий гурт почав виконувати власні пісні, влаштовуючи гастролі та беручи участь у концертах.

The Monkees розпалися у 1969 році, після чого Несміт двічі потрапив до чартів США зі своїм First National Band. Він також написав пісню Different Drum, яка стала для Лінди Ронстадт головним кантрі-хітом. Окрім того, серед матеріалів Несміта Listen To The Band, Sunny Girlfriend та Tapioca Tundra.

