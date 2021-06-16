У США померла зірка "Загубленої" Ліза Бейнс: її збив електросамокат

Винуватець автопригоди втік з місця інциденту, його досі розшукують.

Американська акторка Ліза Бейнс померла через 10 днів після того, як її збив невідомий чоловік на електросамокаті в Нью-Йорку.

Про це у вівторок, 15 червня, повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що 65-річна знаменитість отримала травму голови внаслідок зіткнення з електросамокатом 4 червня, коли перходила дорогу на пішохідному переході в західній частині Мангеттена.

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Зірку госпіталізували до лікарні Mount Sinai Morningside, однак лікарям не вдалося врятувати її життя. Винуватець автопригоди втік з місця інциденту, його досі розшукують.

Найбільше Бейнс відома за роллю матері Емі Данн Мерібет Елліотт у детективному трилері Девіда Фінчера "Загублена" (2014 рік).

Окрім того, акторка зіграла в кінострічці "Коктейль" з Томом Крузом (1988 рік) і серіалах "Майстри сексу", "Дорогий доктор", "Гарна дружина", "Відчайдушні домогосподарки" тощо.

Бейнс жила в Лос-Анджелесі і була одруженою з Кетрін Кранхолд, колишньою журналісткою Wall Street Journal.

Нагадаємо, що американський актор і музикант Вільям Джозеф Лара разом із дружиною Гвен Шамблін і ще п'ятьма людьми загинув внаслідок авіакатастрофи у США.

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