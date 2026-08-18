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У США провели розтин тіла Гайден Панеттьєрі: що відомо й який загадковий препарат знайшли біля неї
Травм, які могли б спричинити смерть акторки, не було виявлено.
Стали відомі нові подробиці смерті американської акторки Гайден Панеттьєрі — колишньої нареченої українського боксера Володимира Кличка.
В офісі коронера округу Грінвілл повідомили, що 17 серпня було завершено розтин тіла акторки. Під час аутопсії фахівці не виявили жодних травм, які могли б призвести до її смерті.
«Сьогодні було завершено розтин. Під час розтину не було виявлено жодних ознак травм, які могли б стати причиною смерті. Причина та обставини смерті залишаються невстановленими до завершення подальшого розслідування та проведення додаткових досліджень», — йдеться в заяві офісу коронера, пише Extra TV.
Таким чином, точна причина смерті 36-річної Панеттьєрі наразі залишається невідомою. Для її встановлення правоохоронці очікують на результати додаткових досліджень.
Також видання TMZ повідомляє про дивну знахідку в помешканні Панеттьєрі. На матраці правоохоронці нібито виявили препарат, який вводять назально для екстреного блокування дії опіоїдів у випадку передозування.
Однак сам факт наявності препарату не означає, що його використовувала саме Гайден. Наразі немає офіційного підтвердження, що смерть акторки була пов’язана з передозуванням. Ці деталі наразі також не підтверджені офіційною причиною смерті.
Як померла Гайден Панеттьєрі
Про смерть акторки стало відомо 17 серпня. Ще 16 серпня близько 13:50 до поліції надійшов виклик від «знайомого» щодо жінки, яка не подавала ознак життя. Під час дзвінка лунали фрази про можливе «передозування» та «зупинку серця».
Правоохоронці та медики прибули до житлового комплексу в Південній Кароліні, США, де перебувала Панеттьєрі. Їй надали допомогу, однак врятувати акторку не вдалося — смерть констатували на місці.
Поліція раніше заявляла, що попереднє розслідування не виявило ознак насильницької смерті. Гайден Панеттьєрі було 36 років. Вона найбільше прославилася завдяки ролям у серіалах «Герої» та «Нешвілл», а також знімалася у фільмах «Крик 4» та «Пам’ятай титанів».
Акторка була колишньою нареченою Володимира Кличка. У них є спільна донька Кая-Євдокія, яка народилася 2014 року. Після розриву стосунків Кличко переважно займався вихованням дівчинки. Панеттьєрі свого часу відверто розповідала про боротьбу з післяпологовою депресією та алко- й наркозалежністю. Водночас останніми роками вона намагалася відновити стосунки з донькою та повернутися до активного життя.
Редакція сайту ТСН.ua пропонує згадати історію кохання Володимира Кличка та Гайден Панеттьєрі за посиланням — як познайомилися, які кризи проходили й чому зірвали весілля.