Вілл Сміт / © Associated Press

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У розкішній резиденції голлівудського актора Вілла Сміта в Каліфорнії спалахнула пожежа. На місце події прибули рятувальники, а над територією маєтку здіймався густий дим.

Як повідомляє Page Six, займання сталося вранці в понеділок, 23 листопада, у маєтку актора в Калабасасі, США. Виклик до служби 911 надійшов близько опівночі. За попередньою інформацією, загорілася господарська будівля, яку використовували для технічного обслуговування території. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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На відео з місця події, яке опинилося в розпорядженні видання, видно пожежні автомобілі та рятувальників. У темряві блимають проблискові маячки, а над будинком піднімаються клуби диму. Також зафіксовано кілька службових машин, які заїжджали на територію через головні ворота.

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Згодом пожежу, яка охопила близько 61 гектарів, вдалося загасити. Представник шерифської дільниці Малібу/Лост-Гіллз підтвердив виданню, що «ніхто не постраждав», а причиною займання став «нещасний випадок».

До слова, маєток оцінюють у 42 мільйони доларів. Вілл Сміт завершив облаштування цієї резиденції ще 2010 року. Раніше будинок уже потрапляв у новини через пожежу: 2021-го на території маєтку також працювали рятувальники. Тоді, за повідомленнями медіа, вогонь виник у підвалі, а одному з пожежників знадобилася медична допомога.

Сам актор поки не коментував нове займання. Водночас на момент публікації представник Сміта також не відповів на запит іноземного видання.

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