У США та Канаді бойкотували концерти "Кроликів"-зрадників Данильця та Мойсеєнка

Гумористичний дует "Кролики" Володимира Данильця та Володимира Мойсеєнка, які підтримують загарбницьку політику Росії, бойкотували у США та Канаді.

Зокрема, гумористи-зрадники вирішили поїхати заробляти за кордон. У "Кроликів" мали відбутися дев'ять виступів у містах США та Канади. Однак українська делегація бойкотувала концерти зрадників. Як повідомив користувач Facebook, підприємець Данило Тонкопій, нині вже вісім концертів Данильця та Мойсеєнка скасовано.

Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко / Фото: УНІАН

"Зв'язалися з концертними майданчиками. Зв'язалися із промоутерами, з організаторами туру. Підготували листи до мерії. Підготували всі інструменти скасування. У результаті скасували 8 з 9 концертів", - прокоментував Тонкопій.

Нині концерт "Кроликів" не скасовано досі у Нью-Йорку. Утім українська делегація вже працює над цим питанням. Якщо виступ Данильця та Мойсеєнка не скасуються, то біля концертної будівлі влаштують протест.

Нагадаємо, ще до початку повномасштабної війни гумористи Володимир Данилець та Володимир Мойсеєнко показали свою проросійську позицію. Коміки розповідали про "братські народи", критикували Володимира Зеленського та вели пропагандистську діяльність. Також "Кролики" підтримали окупацію Криму та неодноразово незаконно перетинали кордон, за що 2019 року потрапили до бази сайту "Миротворець".

У грудні минулого року актор-гуморист Віктор Андрієнко заявляв, що його ексколеги під час повномасштабної війни нібито перебувають в Україні. Знаменитість у цьому був впевнений, адже його дружина бачила коміків на благодійному заході.

Читайте також: