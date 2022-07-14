У США запровадили свято на честь відомого українського гурту

У американському місті Медісон, штат Вісконсін, віднині щороку, 19 липня, будуть святкувати день відомого українського гурту.

Так, у США запровадили свято на честь популярного колективу DakhaBrakha.

День святкування обрали 19 липня. Свято вирішили запровадити в знак солідарності з українським народом, який нині героїчно захищаю країну від російських окупантів.

"В знак пошани до українського народу, що бореться за свою свободу, пані мер цього прекрасного міста вирішила оголосити 19-те липня Днем ДахаБрахи. Ми розчулені до сліз", - розповіли музиканти у своєму Instagram.

У США святкуватимуть день DakhaBrakha / Фото: instagram.com/dakhabrakha

До слова, день святкування обрали саме 19 липня, адже саме тоді у місті Медісон DakhaBrakha відіграли свій перших концерт у США.

Окрім того, цьогоріч у колективу також саме цього дня запланований там концерт.

"19-го липня ми плануємо зіграти концерт в місті Медісон, штат Вісконсін. Саме там був перший наш американський виступ багато років тому", - зазначили артисти.

Читайте також: