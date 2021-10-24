У США заснували меморіальну стипендію імені загиблої Галини Гатчінс

Стипендію вручатимуть жінкам, які працюють у кінематографі.
Американський інститут кіномистецтва (AFI) заснував стипендію імені Галини Гатчінс, яка трагічного загинула під час знімань фільму "Іржа".
Із закладом пов’язана й сама Галина, адже вона там навчалась. Стипендію імені Галини Гатчінс будуть отримувати жінки, які працюють у кінематографі.
"Ми обіцяємо зробити все, щоб ім’я Галини Гатчінс жило в дусі всіх, хто прагне втілити свої мрії у чудових історіях", — повідомляється в інституті.
Наразі AFI збирає пожертви для фінансування стипендії.
Зауважимо, у четвер, 21 жовтня, на знімальному майданчику фільму "Іржа" у Санта-Фе, що в штаті Нью-Мексико, актор Алек Болдуін вистрілив зі зброї, яка мала бути заряджена холостими патронами. Зірка випадково вбив операторку-українку Галину Гатчінс та поранив режисера Джоела Соуза.
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