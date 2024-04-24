У США застрелили друга Джастіна Бібера - відомого 32-річного репера

Того фатального дня виконавець приїхав до міста Нешвілл, аби виступити на фестивалі.

Відомого американського репера та засновника лейбла Snotty Nose Records Кріса Кінга застрелили в США.

Інцидент стався в Нешвіллі, штат Теннессі. Фатального дня виконавець приїхав до міста, адже мав виступити на фестивалі. Як пише Billboard, Кріс Кінг відпочивав у компанії друзів. На шляху їх трапилися троє зловмисників, які намагалися їх пограбувати. У ході конфлікту почалася стрілянина.

Кріс Кінг / Фото: instagram.com/whoischrisking

Поранення отримали 32-річний Кріс Кінг та його 29-річний приятель. Другу репера надали медичну допомогу, а його самого відвезли до лікарні. На жаль, поранення виявилося смертельним, і лікарі не змогли врятувати життя Кріса Кінга.

На смерть репера вже відреагував його близький друг – канадійський співак Джастін Бібер. Виконавець в Instagram-stories зазначив, що це дійсно болісна втрата. Джастін наголосив, що Кріс Кінг назавжди залишиться в його пам'яті.

Кріс Кінг та Джастін Бібер / Фото: instagram.com/whoischrisking

"Люблю тебе, брате. Це боляче. Будь ласка, згадайте його сім'ю в своїх молитвах. Побачимося в раю, брате", - написав Джастін Бібер.

Зазначимо, Кріс Кінг – популярний американський репер. Він був засновником музичного лейбла Snotty Nose Records. 8 квітня музикант випустив свій останній трек, який отримав назву Seeing Double Seeing Double.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер український актор Петро Нікітін. Артист пішов з життя у віці 61 року.

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