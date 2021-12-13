У стилі "Гри в кальмара": Слава Камінська влаштувала гучну вечірку з нагоди 7-річчя сина

У стилі "Гри в кальмара": Слава Камінська влаштувала гучну вечірку з нагоди 7-річчя сина

Артистка покликала друзів та близьких.

Ексучасниця гурту "НЕАНГЕЛИ" Слава Камінська у грудні відсвяткувала дні народження своїх дітей.

12 грудня сину артистки та її ексчоловіка, пластичного хірурга Едгара Камінського Леонарду виповнилося 7 років, доньці колишнього подружжя Лаурі 6 грудня – 6 років.

З цієї нагоди зіркова мама влаштувала дітям справжню гучну вечірку в одному з ресторанів Києва. При чому вечірка минула у стилі не надто дитячого серіалу – південнокорейської сенсації "Гра в кальмара".

instagram.com/babaslavka

Тут були аніматори в рожевих комбінезонах з чорними масками на обличчях, а також фігура ляльки з першої гри у серіалі.

instagram.com/babaslavka

Не обійшлося й без цікавих забавок для дітей, як то робити бульбашки з мила та інші веселощі. Звичайно, на цю важливу для родини подію завітав й колишній чоловік Слави та батько її дітей Едгар Камінський. Окрім того веселилися на святі й мами Едгара та Слави, бабусі Леона та Лаури.

instagram.com/babaslavka

instagram.com/babaslavka

instagram.com/babaslavka

instagram.com/babaslavka

instagram.com/babaslavka

Серед зіркових гостей була помічена співачка Альона Омаргалієва.

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