У Сухопутних військах приголомшили заявою про службу Віталія Козловського в ЗСУ

Віталій Козловський / © instagram.com/vkozlovsky_music

Реклама

Український співак Віталій Козловський, який раніше розповідав про військову службу, нині офіційно не перебуває у лавах ЗСУ.

Про це повідомило Командування Сухопутних військ, відповідаючи на запит hromadske. За даними відомства, у травні 2024 року Козловський був переведений із Національного президентського оркестру до 22 окремої механізованої бригади на посаду солдата резерву. Він прибув до частини 17 червня та мав проходити навчальні збори, аби за потреби замінити військовослужбовців на передовій або поповнити втрати. Окрім цього, артист проводив концерти для підтримки бойового духу військових. Втім, уже 28 червня співак був звільнений у запас "через сімейні обставини" — зокрема через необхідність догляду за близькою людиною з інвалідністю.

Віталій Козловський / © instagram.com/vkozlovsky_music

Попри це, у нещодавньому інтерв’ю Козловський заявив, що разом з побратимом "займається патронатною службою", допомагає сім’ям загиблих та зниклих воїнів і збирає кошти для своєї колишньої бригади. На уточнення, чи є це офіційним відрядженням, артист відповів, що "Можна так сказати".

Реклама

Однак у ЗСУ підкреслили зовсім іншу версію. Вони заявили, що все раніше сказане співаком є брехнею.

"Патронатну службу після звільнення відносно військової частини Віталій Козловський не здійснює і не був виведеним у розпорядження", — прокоментували у ЗСУ.

У пресслужбі співака пояснили, що він справді не є військовослужбовцем, але продовжує допомагати армії через благодійний проєкт — патронатну службу "Промінь допомоги" 22 ОМБр, яка діє як окремий фонд, а не в складі бригади.

Віталій Козловський / © instagram.com/vkozlovsky_music

Сам Козловський наразі утримується від додаткових коментарів щодо причин звільнення. Проте його команда запевняє, що він і надалі працює над підтримкою українських військових та їхніх родин.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно 29-річний український актор Євген Ламах став на захист України та приєднався до лав ЗСУ. Зараз він проходить базову підготовку перед подальшою службою.