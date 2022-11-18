У суперфіналі "Голосу країни-12" з'явиться Гвен Стефані, а учасники вперше заспівають авторські пісні

Глядачі побачать виступи суперфіналістів "Голосу країни-12" із команд Олі Полякової, Потапа, DOROFEEVA, а також команди "Другий шанс" народного тренера Андрія Мацоли та Олександри Заріцької. Прямий ефір улюбленого проєкту українських глядачів відбудеться у спеціальному форматі, який відповідає умовам воєнного часу, на одній зі знакових локацій у центрі Києва.

За правилами проєкту, вибір переможця відбудеться у два етапи. На першому етапі суперфіналу глядачі побачать виступи шістнадцяти фіналістів. Протягом цього часу телеглядачі матимуть змогу проголосувати за свого улюбленого вокаліста, потім лінії для голосування за команду будуть закриті. Тренер команди розподілить 100 відсотків своїх голосів між чотирма учасниками. До відсотків від тренера буде додано результати голосування телеглядачів, які теж буде переведено у відсотки. Лише один учасник кожної команди з максимальною кількістю балів пройде до наступного етапу.

Голос країни-12 / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Після першого етапу "суперфіналу" голоси будуть обнулені. У другому етапі чотири суперфіналісти заспівають ще раз. Вперше в історії "Голосу країни" учасники виконають авторські пісні та презентують глядачам свою творчість. Переможцем 12 сезону стане той учасник, який отримає найбільшу кількість голосів телеглядачів.

Команда проєкту розповідає, що цього року отримала неймовірну підтримку від творців формату The Voice по всьому світу - із Бельгії, Домінікани, Чилі, Перу, Нідерландів, Непалу, США та багато інших. Цікаво, що сюрприз для українських глядачів підготували тренери американського The Voice Гвен Стефані, Каміла Кабелло, Блейк Шелтон та Джон Ледженд, а також тренери інших адаптацій шоу. Яким саме буде сюрприз, дивіться у неділю у прямому ефірі суперфіналу о 19:00 на телеканалі ТЕТ.

Голос країни-12 / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Ми працюємо над підготовкою фіналу близько двох місяців. Незважаючи на ракетні атаки та продовження війни, ми залишаємось незламними у нашому бажанні дати можливість голосу нашої нації звучати, а учасникам проєкту - виступити та українців та піснею підтримати їхній моральний дух. Наша команда довго працювала з режисерками із TRI.Direction над тим, якою має бути сцена у цьому знаковому фіналі. І було прийняте рішення, що вона буде виглядати наче сонце, яке повністю оточене справжньою українською пшеницею цьогорічного врожаю. Це символічно, адже ми впевнені, що наша країна також буде цвісти та жити, як пшениця, що проростає крізь стіни та мармур. Не пропустіть", - поділився подробицями підготовки до фіналу продюсер "Big Entertainments Shows" Володимир Завадюк, додавши, що під час трансляції у залі будуть присутні герої нашого часу: волонтери, військові, медики.

Володимир Завадюк / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, що минулого тижня у останньому епізоді "Нокаутів" був закритий благодійний збір 3 мільйонів гривень на важливу закупку аерозасобів для цілої бригади на передову. Народний тренер Андрій Мацола додав суму, якої не вистачало, а саме 2 млн 600 тис гривень.

У фіналі проєкту, який відбудеться у неділю, голосуючи за своїх улюблених учасників, глядачі будуть донатити на придбання комплектів для розміновування звільненої української землі на півдні. Адже кошти, отримані від голосування у фіналі, автоматично підуть на цю благодійну мету. Спільно з фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим" і платформою Dobro.ua.

Нагадаємо, у суперфіналі своїми виступами потішать телеглядачів гурт Антитіла, парамедикиня Катерина "Пташка" Поліщук, дитячий хор GolDem kids з територій, які постраждали від російської агресії, та співак SHUMEI.

Дивіться суперфінал "Голосу країни" 20 листопада о 19:00 на телеканалі ТЕТ через український сервіс цифрового інтерактивного телебачення "Київстар ТБ".

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