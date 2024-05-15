У "Суспільному" відреагували на заяву alyona alyona про порушення правил "Євробачення" та штраф

У "Суспільному" відреагували на слова виконавиці alyona alyona, що українська делегація порушила правила "Євробачення-2024" та отримала за це штраф.

Мовник у Facebook повідомив, що оргкомітет міжнародного пісенного конкурсу дійсно має право застосовувати санкції у разі порушень правил, про що учасники були попереджені. Також "Євробачення" має аполітичний характер, тож всі подібні висловлювання та заклики є забороненими. Тим не менш, у "Суспільному" наголосили, що українська делегація не отримувала жодних штрафів.

"Наразі "Суспільне Мовлення" як член ЄМС, який забезпечує участь представників України на пісенному конкурсі "Євробачення", не отримало жодних скарг та штрафів за нібито порушення правил", - йдеться в повідомленні.

Коментар "Суспільного" / Фото: suspilne.media

alyona alyona теж спростувала свої слова про штраф для української делегації. Артистка пояснила, що в команді працює понад 20 робітників, тож інформація одне одному подалася викривленою. Через це сталася помилка, в результаті якої була подана недостовірна інформація про штраф.

"У команді менеджменту артиста працює понад 20 людей. Інколи при донесенні інформації від одного з членів команди іншому інформація викривлюється, що далі за собою несе публічну відповідальність. Така помилка трапилася сьогодні", - прокоментувала артистка.

Коментар alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Нагадаємо, alyona alyona заявила, що українська делегація порушила правила конкурсу, коли в ефірі одягнула футболки "FREE AZOVSTAL DEFENDERS", що в перекладі означає "волю полоненим Азовсталі". Виконавиця заявила, що через це їх нібито оштрафували. Нині артистка видалила цю інформацію зі свого фотоблогу, адже виявилося, що вона не відповідає дійсності.

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