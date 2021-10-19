У сварці між ексдружиною Павліка з Реп'яховою з'явилася ще одна жінка

Вона запевняє, що є близькою подругою Лори.

У привселюдній сварці між ексдружиною співака Віктора Павліка Лори Созаєвої з його теперішньою обраницею Катериною Реп'яховою з'явилася ще одна жінка.

Так, на сторінці в Instagram Созаєвої з'явилися нові пости, авторство яких належить не Лорі, а її подрузі. Жінка забажала залишитися інкогніто. Вона заявила, що це вона два роки тому від акаунту Созаєвої писала Реп'яховій, про те, що "Павлік проміняв таку гарну жінку як Лора на буратіно", маючи на увазі Катерину.

"Катя Реп'яхова, це, до речі, я вам висловлювала свою думку ще два роки тому, коли цей аккаунт належав моєму бізнесу, а не Лора Созаева. Я лише зараз їй подарувала цей аккаунт і ми робимо спільно сторінку для жінок з нелегкими життєвими ситуаціями. Лора підказує жінкам як вижити в біді і встояти, а я редагую професійно аккаунт, оскільки Лора не має такої можливості", - зазначила жінка.

instagram.com/repyahovakate

Вона додала, що Лора її справжній друг і що вони зблизилися, коли в житті Созаєвої сталося горе. Також жінка наголосила, що вперше побачила Павліка у 90-х, коли їй було 15 і він запитав у неї, де б можна було перекусити.

"Я давно мешкаю в іншій країні, Україна залишилася лише в моїх дитячих спогадах. З Україною мене тепер пов'язує лише тендітна Лора Созаєва, яка стала моїм найближчим другом. Ми познайомилися вже зовсім не випадково, я написала їй декілька років тому, розповівши історію знайомства з її вже на той момент ексчоловіком, дізнавшись про страшне горе і нелегку жіночу долю Лори. Я допомагала фінансово з порятунку Паші, я не змогла пройти повз (напевно дитяча історія зустрічі з Віктором Павліком стала причиною). І ми стали спілкуватися з дня на день і дружити. Ми виявилися духовно дуже близькими людьми", - зазначила невідома.

Вона наголосила, що причиною захворювання сина Лори та Віктора Франковича Паші стала зрада батька:

"Паша... він захворів на стресі від відходу батька до коханки Каті Реп'яхової. А ви, Віктор Павлік, за весь біль завданий обіцяли доплатити іпотеку і залишити в будинку-музеї вбиту горем матір. Ваші обіцянки (навіть маю скрін), Віктор Павлік більше не в силі? Що ж ви перевзуваєтеся в польоті?!" – наголосила жінка.

Вона також закликала Віктора Павліка "вийти самостійно на особистий діалог з Лорою Созаєвою з метою пропорційного розподілу майна, без третіх осіб".

Зазначимо, що у Віктора Павліка був син від шлюбу з танцівницею Ларисою Созаєвою. У серпні 2020-го хлопець помер у 21 рік після дворічної боротьби з раком.

Згодом уся інформація від імені цієї жінки зникла зі сторінки Лори в Instagram.

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