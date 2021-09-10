У "Світі навиворіт" покажуть весілля, де наречений і наречена ніколи не бачили одне одного

У "Світі навиворіт" покажуть весілля, де наречений і наречена ніколи не бачили одне одного

Дмитро Комаров дізнається, який викуп дають за наречену в пакистанській пустелі.

Пакистанський сезон "Світу навиворіт" в самому розпалі. Вже у суботу, 11 вересня, о 18.30 на "1+1" вийде новий випуск, в якому Дмитро Комаров побуває на дуже незвичній події - весіллі посеред пустелі, де молодята жодного разу не бачили одне одного.

На весіллі наречений одягнений в костюм з грошей, а гостей пригощають екзотичними пустельними стравами.

Пустеля - найскладніше для життя місце на землі. Практично повністю відсутня вода, посухи, піщані бурі, колосальні перепади температур і смертельно небезпечні комахи - це щоденні реалії народів пустель. За тисячі років люди навчилися виживати там, де, здавалося б, це неможливо.

"Світ навиворіт", Пакистан / пресслужба каналу "1+1"

Дмитро Комаров вирушив в одну з найбільш незвичайних пустель планети - Тар, щоб дізнатися, чому місцеві народи досі вибирають суворі піски замість комфортних міст, і які дикі традиції вони зберегли від предків.

Пустеля Тар вважається найбільш густонаселеною на планеті. Колись тут текла річка, а на її родючих берегах селилися люди. Це був центр караванної торгівлі. Але річка змінила русло, піски зайняли місце садів, а температура влітку тепер тут сягає 50 градусів. Незважаючи на суворі умови, в цій пустелі живе приблизно 12 мільйонів осіб, включаючи територію Пакистану та Індії. Тар - дуже яскрава і жвава пустеля, де вирує життя.

Знайомитися з традиціями пустельних народів Пакистану Дмитро Комаров і Олександр Дмитрієв будуть на самій яскравій події - весіллі. Але це весілля - незвичайне.

"Ми побували на весіллі, де наречений і наречена жодного разу не бачили одне одного. Про шлюб домовилися батьки, і пара вперше побачиться на своєму весіллі. І це не одразу. Ще одна особливість її в тому, що це весілля індуїстів в мусульманській країні. Але тут все відбувається не за традиційним канонами індуїстських весілль. Це - пустеля, тут свої ритуали. Побувати на такому весіллі - велика удача для журналіста. Це - унікальні кадри", - розповів Дмитро Комаров.

"Світ навиворіт", Пакистан / пресслужба каналу "1+1"

Незважаючи на те, що в іншій частині Пакистану діють суворі закони, тут на весіллі гості п'ють і танцюють. А в той час, як у нас наречені витрачають багато грошей на весільні костюми, в пустелі Тар вони просто надягають на себе гроші. Частування тут теж незвичайні - через суворі пустельні умови, люди змушені їсти те, що може запропонувати природа. За традицією програми, Дмитро Комаров покаже дивовижні місцеві страви і навіть наважиться їх спробувати.

Який викуп за наречену дають в пакистанській пустелі, чому наречений не може їсти на власному весіллі і чи сподобаються молодята одне одному - дивіться вже завтра о 18.30 в "Світі навиворіт" на 1+1.

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