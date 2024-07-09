У Святослава Вакарчука прокоментували його службу в лавах ЗСУ та назвали військову посаду артиста

Менеджерка виконавця також спростувала чутки про його нібито демобілізацію.
У команді соліста гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука прокоментували його службу в лавах ЗСУ та висловилися про нібито демобілізацію музиканта.
Так, в Мережі поширилися чутки, що виконавець більше не служить у війську. Утім, за словами менеджерки колективу "Океан Ельзи" Вікторії Хоменко, ці плітки не відповідають дійсності. Святослав Вакарчук і надалі служить в лавах ЗСУ.
"Пишу коротко і так, як є. Інформація про демобілізацію Святослава Вакарчука не відповідає дійсності. Він продовжує бути мобілізованим у Збройних силах", - повідомила менеджерка.
Також у коментарі "Апострофу" вона назвала військову посаду артиста. Так, Святослав Вакарчук є офіцером морально-психологічного забезпечення (МПЗ). Одне із його завдань – підтримувати військових на фронті.
"Він у свій час проходив військову кафедру при університеті, спеціальність "військова соціологія, психологія", тож, офіцер МПЗ. Його поїздки, виступи на фронті, яких вже понад 250 на всій лінії, напрямках, зокрема, - частина цього", - пояснила менеджерка.
Нагадаємо, раніше Святослав Вакарчук відреагував на обстріл окупантами дитячої лікарні "Охматдит". Також артист назвав суму, яку гурт "Океан Ельзи" переказав на потреби медзакладу.
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