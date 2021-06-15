У Святослава Вакарчука відповіли на чутки про його новий роман

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що зірку заскочили на побаченні із загадковою жінкою у Львові.

Фронтмена рок-гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука, який оголосив про розрив стосунків із Лялею Фонарьовою, запідозрили у новому романі.

Так, днями у ЗМІ з’явилася інформація, що артиста заскочили на побаченні із жінкою у Львові. У знаменитості прокоментували чутки про нові стосунки. Як пише "НВ" з посиланням на пресслужбу виконавця, "кохану" Славка сплутали із донькою його колишньої – Діаною. Музикант та дівчина разом працюють у турі нового проєкту зірки "Оранжерея".

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"У Львові були виключно ті, хто працюють на турі. Також була Діана Фонарьова, дочка. Вона є декораторкою, стилісткою в проєкті "Оранжерея", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Святослав Вакарчук та стилістка Ляля Фонарьова були разом понад 20 років. Нещодавно музикант оголосив про розрив стосунків, не коментуючи причину. Відмовилася говорити про ситуацію із його екскохана. Натомість, опублікував гучну заяву знайомий Славка та Лялі, поет Євген Рибчинський. Він натякнув, що співак почав роман заради кар’єри.

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