У TikTok заблокували акаунт Kalush Orchestra через скарги росіян

Так, одному з учасників Kalush Orchestra КилимМену заблокували акаунт у TikTok.

Інформація про це з'явилася на офіційному Telegram-каналі колективу. Причиною блоку стали масові скарги російських користувачів соцмережі.

"Люба TikTok-команда. Прохання розблокувати акаунт учасника гурту Kalush Orchestra – КилимМена. Цей акаунт не порушував жодних правил TikTok, там були лише розважальні відео", - звернулися учасники колективу до керівників соцмережі.

Влад Курочка, він же КилимМен / Фото: Getty Images

Також команда Kalush Orchestra звернулася до своїх прихильників з проханням допомогти розблокувати акаунт – учасники залишили на своєму каналі інструкцію, як це зробити: написати у технічну підтримку ТікТок із відповідним проханням.

Нагадаємо, що раніше Kalush Orchestra відмовився від участі в Sea Dance Festival через пропутінську діджейку у лайнапі. Колектив звернувся до організаторів Sea Dance Festival з проханням прибрати з лайнапу російських діджейок, зокрема пропутінську артистку DJ Nina Kravitz. На це організатори музичного заходу відповіли, що "не підтримують війну в Україні та співчувають українцям. Утім, на їхню думку, прибирати росіянок з лайнапу – це дискримінація, що суперечить цінностям Sea Dance".

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