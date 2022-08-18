Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У TikTok заблокували акаунт Kalush Orchestra через скарги росіян

Дата публікації
Перегляди
777
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У TikTok заблокували акаунт Kalush Orchestra через скарги росіян

Kalush Orchestra / Фото: instagram.com/kalush.official

Гурт-переможець "Євробачення-2022" Kalush Orchestra повідомив обурливу новину.

Так, одному з учасників Kalush Orchestra КилимМену заблокували акаунт у TikTok.

Інформація про це з'явилася на офіційному Telegram-каналі колективу. Причиною блоку стали масові скарги російських користувачів соцмережі.

"Люба TikTok-команда. Прохання розблокувати акаунт учасника гурту Kalush Orchestra – КилимМена. Цей акаунт не порушував жодних правил TikTok, там були лише розважальні відео", - звернулися учасники колективу до керівників соцмережі.

Влад Курочка, він же КилимМен / © Getty Images
Влад Курочка, він же КилимМен / Фото: Getty Images

Також команда Kalush Orchestra звернулася до своїх прихильників з проханням допомогти розблокувати акаунт – учасники залишили на своєму каналі інструкцію, як це зробити: написати у технічну підтримку ТікТок із відповідним проханням.

Нагадаємо, що раніше Kalush Orchestra відмовився від участі в Sea Dance Festival через пропутінську діджейку у лайнапі. Колектив звернувся до організаторів Sea Dance Festival з проханням прибрати з лайнапу російських діджейок, зокрема пропутінську артистку DJ Nina Kravitz. На це організатори музичного заходу відповіли, що "не підтримують війну в Україні та співчувають українцям. Утім, на їхню думку, прибирати росіянок з лайнапу – це дискримінація, що суперечить цінностям Sea Dance".

Читайте також:

Повʼязані теми:

Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
777
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація