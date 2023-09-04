У Тимура Мірошниченка захворів 2-річний названий син

Дружина ведучого ЖВЛ Тимура Мірошниченка – Інна – поділилася, що захворів їхній 2-річний названий син Марсель.

Як поділилася кохана шоумена в Instagram-stories, маленький хлопчик почав сильно хрипіти, коли дихає. Окрім того, аналізи крові були не в нормі.

"Дихає зі звуком кальяну, який курять. Прийшли аналізи крові, там все теж червоне. Я нічого не розумію. Знайшла клініку, яка працює в неділю і де є вікно. Їдемо", - розповіла Інна.

Дружина Тимура Мірошниченка / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Після всіх обстежень лікарі зробили висновок, що у маленького хлопчика пневмонія і що йому потрібна госпіталізація. Однак Інна поки обрала домашнє лікування. Дружина Тимура сподівається, що за три дні Марселеві стане ліпше і не доведеться лягати до лікарні.

"Пневмонія…Від госпіталізації я відмовилася. Бо він починає задихатися від одного виду лікарів…Як зараз ставити йому крапельниці…Він не буде лежати 100%. Попросила кілька днів на домашнє лікування. Дали три. Якщо за три не стане краще, то без варіантів. Я навіть не знала, що пневмонія може прийти так тихо. Температури не було. Почав кашляти і все", - розповіла Мірошниченко.

2-річний син Тимура Мірошниченка / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Вдома на Марселя чекали інгаляції. Хоч 2-річний хлопчик взагалі не хотів їх робити, однак вони необхідні для лікування.

"Все, що Марсель думає про всі ці інгаляції. Але подихав, вибору не дала", - поділилася Інна.

2-річний син Тимура Мірошниченка / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Нагадаємо, нещодавно у сина ведучого Микити Добриніна теж була пневмонія. Лева госпіталізували до лікарні. Наразі син ведучого почувається вже краще та перебуває вдома.

Читайте також: