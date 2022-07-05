У Туреччині українка присоромила Баскова за підтримку війни в Україні: реакція путініста

Російський пропагандист Микола Басков, поки його країна вбиває українців, насолоджується відпочинком у Туреччині.

Там його помітила українка, яка не змогла пройти повз путініста, який танцював та розважався під веселу музику.

Українка не розгубилася та підійшла до путініста, аби поставити кілька запитань. Жінка без жодної агресії запитала у Баскова, чи добре йому розважатися, тоді як Росія щодня бомбить Україну.

"Колю, вітаю! Ми вас дуже раді бачити. Я хотіла сказати, я з України. Росія зараз бомбить Україну щодня, а ви тут розважаєтесь. Як вам взагалі, нормально веселитися? " – запитала у Баскова українка.

Співак, який підтримує війну в Україні, з відкритим ротом вислухав жінку. Путініст на якийсь час розгубився та не знав, що відповісти. Та згодом стисло сказав: "Я відпочиваю, а не веселюся".

Згодом до Баскова підійшла одна з його супутниць. Вона закрила камеру спиною та відвела путініста до іншого місця. Українка тим часом крикнула услід співаку "Слава Україні!".

Нагадаємо, співак Микола Басков публічно підтримав війну в Україні, яку вороже розв'язала Росія. Тож український суд дозволив затримати російського путініста, який виправдовував війну РФ проти українців.

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