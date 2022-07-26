У турецькому готелі за 7 тисяч за добу: Наталці Денисенко дорікнули за відпочинок під час війни

Знаменитість полетіла до Анталії з сином. Вони зупинилися у 5-зірковому готелі, де за добу платять 7 тисяч гривень.

За свій відпочинок Наталці довелося виправдовуватися перед прихильниками. Юзери захейтили її за курорт під час війни в Україні. Зокрема, вони поцікавилися, чи не соромно акторці. Свою відповідь артистка опублікувала в Instagram-stories.

Так, Наталка зазначила, що їй немає за що бути соромно та навела декілька аргументів.

"Бо до війни я назбирала гроші і можу деякий час жити. Бо мій чоловік у ЗСУ. Бо я весь час війни займалася волонтерством. Бо я хочу, щоб моя дитина і я хоч на мить відпочили й були здорові, щасливі", – зазначила вона.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Також зірка зізналася, що в Туреччині в неї зникла тривожність, втім, повністю розслабитися вона не може.

"Забути те, що відбувається, – неможливо. Мій чоловік на час воєнного стану в ЗСУ, мої близькі в Україні, і я скоро туди повернуся. Весь час приходять новини в телеграм-канали. Це все неможливо забути", – додала вона.

Нагадаємо, у Мережі з'явилося нове фото Олега Винника. Зараз артист перебуває на лікуванні у Німеччині.

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