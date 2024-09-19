У тяжкохворого Брюса Вілліса серйозно погіршився стан: "Сім'я хвилюється, чи доживе він до 70-річчя"

У голлівудського актора Брюса Вілліса, у якого діагностували лобово-скроневу деменцію, серйозно погіршився стан здоров'я.

Принаймні саме так стверджує інсайдер виданню In Touch Weekly. Зазначається, що в зірки бойовиків хвороба швидко прогресує. За Вілліса неабияк хвилюється сім'я. Рідні бояться, що в них залишилося вже не так багато часу. Ба більше, вони переймаються тим, чи доживе артист до свого ювілею, який він святкуватиме 19 березня наступного року.

"Хвороба прогресувала настільки, що його родина хвилюється, що в них може не залишитися багато часу з Брюсом. Вони запитують, чи доживе він до свого 70-річчя", - розповів інсайдер.

Брюс Вілліс / Фото: Associated Press

Наразі з Брюсом Віллісом перебуває його сім'я. Він майже не з'являється на публіці, а якщо це необхідно, то до виходу в світ ретельно готується. Зазначається, що деменція не вплинула на рухливість актора, але все ж з Віллісом цілодобово перебувають помічними, які стежать, щоб зірка бойовиків не плутався та не бентежився.

Нагадаємо, нещодавно Брюса Вілліса вперше за тривалий час заскочили під час прогулянки містом. На фото, яке зробили папараці, актора просто не впізнати.

До слова, зірка бойовиків страждає від лобово-скроневої деменції, яку йому остаточно діагностували на початку 2023 року. До цього вважалося, що артист страждає від афазії. Загалом, ця хвороба швидко прогресує та від неї немає ліків.

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