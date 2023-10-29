У Валерія Меладзе відібрали бізнес у Росії: подробиці

У співака Валерія Меладзе, який мовчить про повномасштабну війну РФ проти України, у Росії відібрали бізнес.

Як пише один з російських пропагандистських Telegram-каналів, фірму Меладзе, яка надавала послуги у сфері виконавчого мистецтва і яка проіснувала 20 років, закрила московська податкова. За даними РосЗМП, контору виконавця закрили після того, як він виїхав з Росії.

Подейкують, що з початком повномасштабного вторгнення Росії до України Меладзе разом з дружиною Альбіною Джанабаєвою та синами залишив країну-терористку. 24 лютого 2022 року співак навіть записав відео, в якому визнав, що РФ вторглася на територію України і просив зупинити війну. Та буквально за декілька хвилин відео він відредагував, звідки зникли будь-які звинувачення у бік Росії.

Валерій Меладзе / Фото: instagram.com/meladzevalerian

Нагадаємо, що на початку цього року росіяни визвірилися на Валерія Меладзе після корпоративу у Дубаї. Тоді виконавець відповів на вигук одного з фанатів у залі "Слава Україні" – "Героям Слава!". Після цього Меладзе у РФ почали перевіряти на рахунок фінансової допомоги ЗСУ.

Ініціатором перевірки виступив голова громадської організації "Федеральний проєкт з безпеки та боротьби з корупцією" Віталій Бородін. Він заявив, що Меладзе "неодноразово критикував" повномасштабну війну, ну і, звісно ж, пригадав, що співак "вимовив гасло українських націоналістів" під час корпоративу в ОАЕ".

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