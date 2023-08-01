У Варшаві розпочалися знімання "Голосу країни-13": топ-5 фактів про новий сезон, які вас здивують

У самому серці польської столиці Варшаві розпочалися знімання нового сезону музичного проєкту "Голос країни".

Тренерами 13 сезону шоу стали лідерка The Hardkiss Юлія Саніна, музичний продюсер Іван Клименко, виконавець Артем Пивоваров та співачка Надя Дорофєєва. Саме вони допомагатимуть учасниками втілити мрію про велику сцену у життя.

Тренерка "Голосу країни-13" Надя Дорофєєва / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Новий сезон об'єднав українців з усіх куточків світу на знімальному майданчику у Варшаві. Європейський сезон, що вже цієї осені транслюватиметься на телеканалі "1+1 Україна", покликаний підтримати український народ, який демонструє силу свого духу та талант всій Європі. Знімання музичного шоу відбуваються за всебічної підтримки одного з найбільших польських мовників.

Вже розпочалися знімання "Голосу країни-13" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Поки тривають знімання проєкту, ми пропонуємо вашій увазі топ-5 цікавих фактів про новий сезон "Голосу країни".

Вже розпочалися знімання "Голосу країни-13" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

1. Цього сезону на сцену вийдуть 60 учасників, серед яких дівчина, якій учасник минулого сезону Володимир Порубайло одразу після виступу освідчився.

2. Для знімань проєкту "Голос країни" було задіяно сучасний інноваційний знімальний павільйон. На телеглядачів чекає шість яскравих локацій, серед яких сцена, зони бекстейджу, "стрес-рум", "миля", зона для інтерв'ю та інші. Загальна площа знімальних локацій - 2700 квадратних метрів.

Вже розпочалися знімання "Голосу країни-13" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

3. Сценічну графіку створили українські спеціалісти Big Brave Evenst, а для візуальних ефектів на знімальному майданчику використали картини сучасних українських художників, серед яких Соня Морозюк. Тренери проєкту також підтримали українське та обрали стильні образи від українських дизайнерів, створені спеціально для знімань "Голосу країни".

4. Знімання 13 сезону "Голосу країни" було розпочато з хвилини мовчання за українськими військовими та цивільними, які загинули під час російської агресії проти України.

5. В ефірі "Голосу країни" пролунають найкращі сучасні українські пісні, а також хіти польською , італійською мовою та іншими. Телеглядачі почують пісню "Відриваючись" співака Parfenuk, "Карпатський реп" DakhaBrakha, "Ластівки" Chico&Qatoshi. До того ж, на сцені головного музичного проєкту пролунають такі легендарні хіти як "Києве мій", "Несе Галя воду" та інші. Окрім того, під час "Сліпих прослуховувань" шанувальники "Голосу країни" зможуть познайомитись з різнобарв'ям європейської музичної культури та почути хіт Nie Ma fal польского співака Dawid Podsiadło, Sara Perche ti amo італійського попгурту Ricchi e Poveri та багато інших.

Вже розпочалися знімання "Голосу країни-13" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

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